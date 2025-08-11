ordine în debandada de pe șoselele sibiului. poliția a recoltat permise și a deschis multe dosare penale

Polițiștii sibieni au desfășurat 24 de acțiuni punctuale în acest weekend, constatând 11 infracțiuni rutiere. Ca măsuri preventive și sancționatorii, au fost reținute 38 de permise de conducere, dintre care 5 pentru conducere sub influența alcoolului, iar 43 de certificate de înmatriculare au fost retrase. În total, au fost aplicate peste 600 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 330.000 de lei.

Cisnădie, 8 august: Un bărbat de 56 de ani, care conducea un ATV neînmatriculat pe strada Mălinului, a fost implicat într-un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Șelimbăr, 9 august: Un tânăr de 24 de ani din județul Vâlcea a pierdut controlul autoturismului și a lovit un vehicul parcat. Testarea alcoolscopică a indicat 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.

Miercurea Sibiului, 9 august: Un bărbat de 70 de ani, din Brașov, a fost prins conducând o autoutilitară cu o alcoolemie de 0,73 mg/l. Și în acest caz, se continuă cercetările.

Cârțișoara, 9 august: Polițiștii au oprit o autoutilitară condusă de un bărbat de 29 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. A fost deschis dosar penal pentru conducere fără drept.

Sibiu, 9 august: Un sibian de 42 de ani a fost prins conducând un autoturism neînmatriculat pe strada Semănătoarelor. S-a deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cisnădie, 10 august: Un localnic de 38 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 0,54 mg/l la volanul unui autoturism. Este cercetat în continuare de polițiști.

Agnita, 10 august: Un tânăr de 20 de ani a fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată și fără permis, cu o alcoolemie de 0,36 mg/l. Dosar penal pentru mai multe infracțiuni rutiere.