ordine în debandada de pe șoselele sibiului. poliția a recoltat permise și a deschis multe dosare penale

Polițiștii sibieni au desfășurat 24 de acțiuni punctuale în acest weekend, constatând 11 infracțiuni rutiere. Ca măsuri preventive și sancționatorii, au fost reținute 38 de permise de conducere, dintre care 5 pentru conducere sub influența alcoolului, iar 43 de certificate de înmatriculare au fost retrase. În total, au fost aplicate peste 600 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 330.000 de lei.
Exemple semnificative din ultimele zile
-
Cisnădie, 8 august: Un bărbat de 56 de ani, care conducea un ATV neînmatriculat pe strada Mălinului, a fost implicat într-un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.
-
Șelimbăr, 9 august: Un tânăr de 24 de ani din județul Vâlcea a pierdut controlul autoturismului și a lovit un vehicul parcat. Testarea alcoolscopică a indicat 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.
-
Miercurea Sibiului, 9 august: Un bărbat de 70 de ani, din Brașov, a fost prins conducând o autoutilitară cu o alcoolemie de 0,73 mg/l. Și în acest caz, se continuă cercetările.
-
Cârțișoara, 9 august: Polițiștii au oprit o autoutilitară condusă de un bărbat de 29 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. A fost deschis dosar penal pentru conducere fără drept.
-
Sibiu, 9 august: Un sibian de 42 de ani a fost prins conducând un autoturism neînmatriculat pe strada Semănătoarelor. S-a deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.
-
Cisnădie, 10 august: Un localnic de 38 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 0,54 mg/l la volanul unui autoturism. Este cercetat în continuare de polițiști.
-
Agnita, 10 august: Un tânăr de 20 de ani a fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată și fără permis, cu o alcoolemie de 0,36 mg/l. Dosar penal pentru mai multe infracțiuni rutiere.
-
Blăjel, 11 august: Polițiștii rutieri au oprit un bărbat de 55 de ani care conducea pe DN 14A, deși dreptul său de a conduce era anulat. A fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis.
Poliția continuă acțiunile de prevenire
Acțiunile polițiștilor sibieni au ca scop prevenirea accidentelor grave și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră. Recomandăm conducătorilor auto să respecte legislația și să evite consumul de alcool înainte de a urca la volan.
Ultima oră
- Radarele au „făcut ordine” pe șoselele din Sibiu: amenzi de aproape 100.000 de lei acum 11 minute
- VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Imagini cu lucrările pe cea mai lungă secțiune montană Cornetu – Tigveni acum 28 de minute
- Elevii sibieni pot afla ce note iau la Română. Baremele de corectare au fost publicate acum 36 de minute
- Fără incidente la prima probă la Bac-ul de toamnă. Zeci de elevi absenți acum o oră
- Trafic blocat în apropiere de mall-ul de la Gară pentru o țeavă de gaz spartă în urma unui accident acum 2 ore