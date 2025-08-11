primăria aduce la zi costurile pentru reabilitarea fostului liceu cfr după modificarea cotei de tva

Primăria va reabilita imobilele fostului liceu CFR de pe strada J.S. Bach, iar noi spații de învățământ vor fi create în urma acestei investiții. Municipalitatea a primit deja finanțare, iar acum se află în etapa de contractare a proiectului, astfel că este necesar ca, în urma noilor măsuri fiscal-bugetare, să fie actualizată cota standard de TVA în concordanță cu legislația în vigoare.

Fostul liceu CFR, aflat pe strada J.S. Bach, va fi reabilitat. Se vor crea 21 de săli de clasă, cu 542 de locuri, laboratoare și ateliere, 14 camere de cămin și o sală de gimnastică odată cu modernizarea clădirilor existente.

Proiectul prevede astfel reabilitarea corpurilor de clădire existente, din care unul va fi extins prin construcția unui etaj suplimentar, toate însumând o suprafață desfășurată de aproape 6.500 mp. Se vor amenaja ateliere în structuri modulare, se vor crea alei și spații verzi, iar terenul de sport va fi reabilitat. De asemenea, spațiile interioare vor fi eficiente energetic ca urmare a refacerii instalațiilor sanitare, de apă, canalizare și de gaz, dar și prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru producția energiei electrice din surse regenerabile. (DETALII despre proiect AICI)

Municipalitatea a obținut deja finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul depus în cadrul Programului Regiunea Centru în valoare de 4,9 milioane de euro. Investiția însuma inițial 18,54 milioane de euro, din care suma de 13,64 milioane de euro fiind asigurată din bugetul local. Dar, odată cu noile măsuri fiscal-bugetare aprobate în luna iulie, este nevoie ca primăria să actualizeze indicatorii tehnico-economici în concordanță cu legislația în vigoare.

Astfel, valoarea totală a proiectului va scădea de la 91.744.520,43 lei (18,54 milioane euro) la 91.386.772,02 lei (18,03 milioane euro). „Se propune actualizarea TVA-ului aferent activităților cuprinse în devizul general, ce urmează a fi realizate în etapa de implementare a proiectului. În vederea încadrării în valoarea totală inițială inclusiv TVA a proiectului, se va diminua valoarea capitolului 7.1. cheltuieli aferente marjei de buget de la 25% din capitolele specifice din devizul general, respectiv 13.309.556,47 lei fără TVA la 12.058.039,78 lei fără TVA, reprezentând 22,7% din capitolele menționate anterior. Totodată, având în vedere modificarea Ghidului solicitantului privind eligibilitatea costurilor aferente salariilor echipei de implementare se propune diminuarea capitolului de consultanță din devizul general, prin menținerea doar a cheltuielilor aferente consultanței tehnice pentru realizarea proiectului, iar diferența a fost prevăzută pentru salariile echipei de implementare, cheltuieli ce nu se mai regăsesc în devizul general. (…) Totodată, în vederea corelării indicatorilor tehnici cu lucrările prevăzute în cadrul Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții elaborate, se propune actualizarea acestora, în sensul introducerii lucrărilor propuse pentru a se realiza asupra Corpului C4, precum și cele de desființare a Corpurilor C5, C6 și C7, menționându-se lucrările principale ale investiției”, se arată în caietul de sarcini.

Consilierii locali vor aproba noii indicatori tehnico-economici în cadrul unei ședințe extraordinare organizată marți.