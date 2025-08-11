radarele au „făcut ordine” pe șoselele din sibiu: amenzi de aproape 100.000 de lei

Acțiunea ROADPOL – SPEED în județul Sibiu: 735 de sancțiuni pentru depășirea vitezei, 38 de permise reținute.

În perioada 4 – 10 august 2025, polițiștii rutieri din județul Sibiu au desfășurat o acțiune de amploare pe toate categoriile de drumuri, parte a campaniei europene ROADPOL – SPEED, dedicată prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză.

În doar o săptămână, oamenii legii au aplicat 735 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea vitezei legale, în valoare totală de peste 99.000 de lei. Totodată, au fost reținute în vederea suspendării 38 de permise de conducere, dintre care 37 pentru depășiri cu peste 50 km/h față de limita legală și unul pentru depășirea cu peste 70 km/h.

Poliția Sibiu reamintește șoferilor importanța respectării limitelor de viteză, pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Recomandările oficiale includ ajustarea vitezei în funcție de condițiile de drum și trafic, păstrarea unei distanțe sigure față de vehiculul din față, evitarea manevrelor periculoase și respectarea semnalizării rutiere, în special în zone cu risc crescut, cum ar fi în apropierea școlilor sau în zone rezidențiale.

De asemenea, polițiștii fac apel la cetățeni să semnaleze comportamentele periculoase în trafic.

„Viteza, chiar și atunci când respectă limitele legale, poate deveni periculoasă dacă nu este adaptată condițiilor de drum, de trafic sau de vreme, crescând riscul unor accidente grave. Conduceți responsabil, pentru că viața are întotdeauna prioritate!”, transmit polițiștii sibieni.