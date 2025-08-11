se schimbă regula de circulație pe strada turda din mediaș

Primăria Municipiului Mediaș informează că, în urma solicitărilor primite din partea locuitorilor de pe strada Turda la întâlnirile avute cu primar Gheorghe Roman, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Mediaș s-a reunit în data de 1 iulie 2025.

Ca urmare, Poliția Rutieră a emis avizul cu nr. 223492 din 17 iulie 2025, prin care se instituie noi măsuri de sistematizare a traficului după cum urmează: strada Turda va deveni stradă cu sens unic dinspre strada Cluj, până la intersecția cu strada Luduș.

Pe strada Turda au fost amenajate locuri de parcare la domiciliu, atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă.

Decizia a fost luată cu scopul de a crește numărul locurilor de parcare la domiciliu, de a crește siguranța rutieră și de a fluidiza circulația în zonă.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție în zona străzii Turda și să respecte noile indicatoare rutiere instalate.