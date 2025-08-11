sibiul domină patinajul: avem doi sibieni campioni naționali / foto

Anastasia Băcilă și David Mereuță au obținut medaliile de aur la Campionatul Național de patinaj viteză pe role de la Brașov.

În perioada 6–8 august, Brașovul s-a transformat în capitala patinajului viteză pe role din România, găzduind Campionatul Național de Juniori. Aproape 200 de sportivi de la 10 cluburi din țară s-au întrecut pe spectaculosul oval de asfalt de 250 m de la poalele Tâmpei, într-un maraton de viteză, anduranță și adrenalină.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu a fost prezent în forță, cu 22 de sportivi. Pentru unii dintre ei, a fost chiar debutul la un campionat național, iar curajul și determinarea lor au impresionat. În doar opt zile, după o altă competiție recentă, sportivii sibieni au reușit să își depășească propriile limite, demonstrând că ambiția și munca dau roade.

Vedetele competiției au fost, din nou, Anastasia Băcilă, care a câștigat toate probele și a devenit campioană națională absolută la categoria ei, și David Mereuță, care a cucerit titlul la clasamentul general, confirmându-și valoarea pe plan național. Anastasia și David au dominat probele la juniori C. Tot aici, Ștefania Dorobanțu a adus 4 medalii de argint, iar Petru Hărăbală a câștgat 4 medalii de argint. La nivel de juniori A, Elisa Baghiu a adus 5 medalii, dintre care 4 de argint, Vlad Popa a cucerit 4 medalii de bronz, iar Luca Mării s-a remarcat cu 2 medalii. Rezultatele de la Brașov confirmă valoarea școlii sibiene de patinaj viteză . Performanțele sunt rodul unui antrenament susținut, al pasiunii pentru sport și al sprijinului oferit de părinți, sponsori și parteneri. După o vacanță scurtă, patinatorii sibieni vor relua pregătirea pentru competițiile de iarnă, care vor începe din luna octombrie.

Medalii – Campionatul Național de Juniori (role) Brașov:

Juniori A Elisa Baghiu – 5× • Loc II – 500 m • Loc II – 1000 m • Loc II – 1500 m • Loc III – 3000 m • Loc II – clasament general Vlad Popa – 4× • Loc III – 500 m • Loc III – 1000 m • Loc III – 1500 m • Loc IV – 3000 m • Loc III – clasament general Luca Mării – 1×și 1× • Loc IV – 500 m • Loc II – 1000 m • Loc V – 1500 m • Loc III – 3000 m • Loc IV – clasament general

Juniori C Anastasia Băcilă – 4× • Loc I – 2× 500 m • Loc I – 1000 m • Loc I – 1500 m • Loc I – clasament general Ștefania Dorobanțu – 4× • Loc II – 2× 500 m • Loc II – 1000 m • Loc II – 1500 m • Loc II – clasament general