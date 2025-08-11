sibiul domină patinajul: avem doi sibieni campioni naționali / foto

Anastasia Băcilă și David Mereuță au obținut medaliile de aur la Campionatul Național de patinaj viteză pe role de la Brașov.

În perioada 6–8 august, Brașovul s-a transformat în capitala patinajului viteză pe role din România, găzduind Campionatul Național de Juniori. Aproape 200 de sportivi de la 10 cluburi din țară s-au întrecut pe spectaculosul oval de asfalt de 250 m de la poalele Tâmpei, într-un maraton de viteză, anduranță și adrenalină.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu a fost prezent în forță, cu 22 de sportivi. Pentru unii dintre ei, a fost chiar debutul la un campionat național, iar curajul și determinarea lor au impresionat. În doar opt zile, după o altă competiție recentă, sportivii sibieni au reușit să își depășească propriile limite, demonstrând că ambiția și munca dau roade.
 Vedetele competiției au fost, din nou, Anastasia Băcilă, care a câștigat toate probele și a devenit campioană națională absolută la categoria ei, și David Mereuță, care a cucerit titlul la clasamentul general, confirmându-și valoarea pe plan național. Anastasia și David au dominat probele la juniori C. Tot aici, Ștefania Dorobanțu a adus 4 medalii de argint, iar Petru Hărăbală a câștgat 4 medalii de argint.
La nivel de juniori A,  Elisa Baghiu a adus 5 medalii, dintre care 4 de argint, Vlad Popa a cucerit 4 medalii de bronz, iar Luca Mării s-a remarcat cu 2 medalii.
Rezultatele de la Brașov confirmă valoarea școlii sibiene de patinaj viteză . Performanțele sunt rodul unui antrenament susținut, al pasiunii pentru sport și al sprijinului oferit de părinți, sponsori și parteneri.
După o vacanță scurtă, patinatorii sibieni vor relua pregătirea pentru competițiile de iarnă, care vor începe din luna octombrie.
Medalii – Campionatul Național de Juniori (role) Brașov:
Juniori A
Elisa Baghiu – 5× 🥈🥈🥈🥉🥈
• Loc II – 500 m
• Loc II – 1000 m
• Loc II – 1500 m
• Loc III – 3000 m
• Loc II – clasament general
Vlad Popa  – 4× 🥉🥉🥉🥉
• Loc III – 500 m
• Loc III – 1000 m
• Loc III – 1500 m
• Loc IV – 3000 m
• Loc III – clasament general
Luca Mării – 1× 🥈 și 1× 🥉
• Loc IV – 500 m
• Loc II – 1000 m
• Loc V – 1500 m
• Loc III – 3000 m
• Loc IV – clasament general
Juniori C
Anastasia Băcilă – 4× 🥇🥇🥇🥇
• Loc I – 2× 500 m
• Loc I – 1000 m
• Loc I – 1500 m
• Loc I – clasament general
Ștefania Dorobanțu  – 4× 🥈🥈🥈🥈
• Loc II – 2× 500 m
• Loc II – 1000 m
• Loc II – 1500 m
• Loc II – clasament general
David Mereuță  – 2× 🥈 și 2× 🥇
• Loc II – 2× 500 m
• Loc II – 1000 m
• Loc I – 1500 m
• Loc I – clasament general
Petru Hărăbală – 4× 🥉🥉🥉🥉
• Loc III – 2× 500 m
• Loc III – 1000 m
• Loc III – 1500 m
• Loc III – clasament general

