sindicaliștii din educație continuă protestele în ciuda întâlnirii de luni cu premierul bolojan

Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu Ilie Bolojan. Consultările au vizat modul de implementare și efectele celor mai recente măsuri în sistemul de învățământ. Dascălii vor continua protestele.

Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au discutat luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” despre efectele noilor măsuri aplicate în sistemul de educație, notează Mediafax.

Consultările au vizat modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, precum creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, mărirea numărului de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora și schimbările în finanțarea sistemului de învățământ. „Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul a mai precizat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană. „Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a cerut Ministerului Educației să analizeze implementarea noilor reglementări și să propună soluții pentru eventualele probleme. Pe de altă parte, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a declarat pentru Radio România Actualități, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, că „protestele vor continua și vor lua amploare după ce începe școala”.

Leonard Gheorghe Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu a declarat, pentru Ora de Sibiu, că luni a avut loc o ședință cu membrii sindicatului. Anterior, el declara că, în 8 septembrie, chiar la începutul anului școlar, va avea loc un protest al dascălilor față de măsurile din sistemul de educație. Peste 200 de profesori din județul Sibiu vor pleca atunci la București. (Detalii AICI)