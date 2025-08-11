summitul trump-putin pune pe jar uniunea europeană. reuniune extraordinară a șefilor diplomației

Luni, 11 august, șefii diplomației statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc de urgență pentru a discuta strategia comună înaintea summitului controversat dintre președinții Statelor Unite, Donald Trump, și Rusiei, Vladimir Putin. Summitul, programat să aibă loc în Alaska, vineri, este privit cu îngrijorare de Europa, care se teme că liderul american ar putea accepta concesii teritoriale semnificative către Rusia în schimbul încetării războiului din Ucraina.

Europa își coordonează poziția și susține Ucraina

Anunțul întâlnirii Trump-Putin a stârnit reacții rapide la Bruxelles, unde oficialii europeni încearcă să-și coordoneze poziția și să formeze un front comun în sprijinul Ucrainei. „Orice acord între Statele Unite și Rusia trebuie să includă Ucraina și Uniunea Europeană, pentru că este o chestiune de securitate nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă”, a subliniat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-un comunicat oficial, scrie Ziare.com.

Luni, în cadrul unei videoconferințe, miniștrii de externe ai statelor UE vor discuta împreună cu omologul lor ucrainean, Andriï Sîbiha, următoarele etape de urmat pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei și a asigura o poziție unitară la negocierile care urmează.

Contextul militar și diplomatic al summitului

În ultimele zile, Ucraina a intensificat eforturile diplomatice: președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit în doar trei zile cu 13 lideri europeni și cu președinții Kazahstanului și Azerbaidjanului. Kievul menține un dialog constant și cu Washingtonul, avertizând că Rusia încearcă să înșele Statele Unite prin propuneri de compromisuri care ar submina suveranitatea Ucrainei.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a purtat discuții cu nouă șefi de stat și guvern, printre care lideri precum Xi Jinping, Narendra Modi și Inacio Lula da Silva. Summitul Trump-Putin reprezintă o tentativă a Statelor Unite de a găsi o soluție rapidă la unul dintre cele mai grave conflicte armate din Europa postbelică, însă rămâne neclar dacă negocierile vor conduce la un armistițiu sau la concesii teritoriale importante.