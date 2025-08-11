trafic blocat în apropiere de mall-ul de la gară pentru o țeavă de gaz spartă în urma unui accident

Traficul este blocat total, luni după-amiază, pe strada Lector din Sibiu, în apropiere de mall-ul de la Gară, din cauza unui accident rutier în urma căruia s-a fisurat o țeavă de gaz.

UPDATE

Traficul a fost reluat în condiții normale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Luni după-amiază traficul este blocat total pe strada Lector din municipiul Sibiu, din cauza unui eveniment rutier în urma căruia a fost afectată o țeavă de gaz. În zonă se află polițiști, dar și echipaje din cadrul ISU Sibiu.

„Pompierii sibieni intervin de urgență pe strada Lector din municipiul Sibiu cu o autospecială de stingere, pentru a asigura măsurile de prevenire și gestionare a posibilelor situații de urgență, ca urmare a unei fisuri la o țeavă de gaz”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Șoferii și pietonii sunt rugați să respectate indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.