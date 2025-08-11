trei persoane rănite într-un accident provocat de un șofer băut la cisnădie

În noaptea de duminică spre luni (10-11 august), în jurul orei 02:30, un accident rutier s-a produs pe DJ 106C, la intersecția cu strada Aviatorilor din orașul Cisnădie.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 25 de ani, din județul Olt, care conducea un autoturism din direcția Cisnădie spre Sibiu, a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. Testarea alcoolscopică a indicat 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului, șoferul și doi pasageri, bărbați de 34 și 44 de ani, ambii din județul Dolj, au suferit multiple traumatisme. Două dintre victime au rămas încarcerate și au fost extrase de pompieri.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD (unul cu medic), o autospecială de descarcerare, una de stingere, precum și o ambulanță SAJ cu medic. Toate cele trei victime au fost transportate conștiente la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului, urmând să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului.