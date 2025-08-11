ultimele zile de caniculă în transilvania. de când se răcește vremea

Temperaturile vor ajunge la 36 de grade și mai mult săptămâna aceasta, dar din 17 august vremea intră într-un proces de răcire, potrivit prognozei pentru perioada 11 – 24 august.

În perioada 11-17 august, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 29 și 33 de grade, cu cele mai mici valori în primele doua zile ale intervalului. După ziua de 17 august vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul intervalului media maximelor va coborî până spre valori în jurul a 28 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 16 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 13 grade în noaptea de 13 august. Ulterior nopții de 13 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză media temperaturilor minime va fi de 13…14 grade. Probabilitatea pentru ploi va crește ușor în a doua săptămână de prognoză.

Cum va fi vremea la munte

În intervalul 11- 17 august, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 21 și 24 grade. Ulterior zilei de 17 august vremea se răci treptat astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor să fie de 19…20 de grade. Minimele se vor încadra între 10 și 15 grade, cu cele mai mari valori în prima noapte din interval. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la începutul intervalului apoi în a doua săptămână din interval.