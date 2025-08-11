unic în sibiu: tehnologia care face ștergerea tatuajelor mai rapidă și mai puțin dureroasă – disponibilă exclusiv la salonul journal

Pentru prima dată în România, o tehnologie folosită în cele mai moderne clinici internaționale ajunge la Sibiu. Este vorba despre o folie specială, aplicată înainte de tratamentul cu laser pentru îndepărtarea tatuajelor, care reduce durerea, protejează pielea și accelerează procesul de vindecare.

Folia specială, aplicată înainte de tratamentul cu laser pentru îndepărtarea tatuajelor este disponibilă exclusiv la Salonul Journal Laser Tattoo Removal Sibiu, fiind o premieră în domeniul esteticii și dermatologiei din țară.

Folia se aplică direct pe tatuaj înainte de tratamentul cu laser. Are rolul de a îmbunătăți pătrunderea fasciculului laser în piele, de a diminua considerabil disconfortul și de a reduce efectele termice și mecanice asupra pielii.

Rezultatele sunt vizibile de la prima utilizare:

Laserul acționează mai eficient și uniform.

Durerea resimțită în timpul procedurii scade cu până la 70%.

Pielea este protejată, iar timpul de vindecare este mult redus.

Se elimină mai rapid stratul albicios sau formarea bășicilor post-tratament.

Reduce durerea cu până la 70%

Această folie este rezultatul cercetării medicale aplicate în estetica laser și are efecte dovedite. Reduce durerea cu până la 70%, protejează pielea și grăbește vindecarea. Inflamațiile sunt mai mici, iar efectele secundare apar mai rar. În plus, poți scurta procesul de ștergere a tatuajului cu până la două ședințe, iar senzația de răcorire oferă un confort imediat în timpul tratamentului.

Aparatură de ultimă generație și personal calificat

La Salonul Journal Laser Tattoo Removal din Sibiu, pacienții beneficiază de o experiență profesională completă, susținută de aparatură de ultimă generație și tehnologie de top în domeniul esteticii laser. Echipa este formată din personal calificat, cu specializare în proceduri avansate de îndepărtare a tatuajelor, asigurând siguranță și rezultate predictibile

Salonul are acces exclusiv în România la folia protectoare revoluționară, care face tratamentele mai eficiente și mai confortabile. Astfel, clienții observă rezultate vizibile într-un timp mai scurt, cu durere redusă și riscuri minime pentru piele.

Vino să încerci pe piele ta!

Dacă ai un tatuaj pe care vrei să-l îndepărtezi sau ai ezitat până acum din cauza durerii sau a costurilor ridicate, acum este momentul ideal să încerci o soluție modernă, eficientă și mult mai blândă cu pielea ta.

Salonul Journal este situat în inima Sibiului, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 22 și a adus, de asemenea, în premieră cel mai performant laser de îndepărtare a tatuajelor din România – Pico Focus. (DETALII AICI)

Programările se fac exclusiv pe bază de rezervare la numărul de telefon 0753 975 029, sau pe website-ul Salon Journal .