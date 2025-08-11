video autostrada a1 sibiu – pitești: imagini cu lucrările pe cea mai lungă secțiune montană cornetu – tigveni

Pasionații de infrastructură au surprins imagini recente cu evoluția lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu – Tigveni, cel mai lung tronson al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, cu o lungime de 37,4 kilometri. Acest segment montan dificil a început să fie construit la începutul anului 2025 și este considerat cel mai important proiect rutier din istoria României.

WeBuild avansează pe cel mai dificil tronson montan

Conform lui Răducu Popa, autorul imaginilor și monitor al șantierelor de infrastructură rutieră, constructorul italian WeBuild lucrează intens pe acest sector, în zona dintre Suici, județul Argeș, și portalul tunelului Poiana. Pe partea de la Cornetu se execută în prezent drumuri de acces necesare desfășurării șantierului, scrie Economica.

Acest lot include și cel mai lung tunel rutier de pe A1 Sibiu – Pitești, tunelul Poiana, care va avea 1,78 km lungime și va consta din două galerii, fiecare cu câte două benzi pe sens. Forarea acestui tunel cu TBM (Mașina de Forat Tuneluri) este estimată să înceapă în primăvara anului 2026, conform declarațiilor secretarului de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Termen de finalizare și importanța strategică a autostrăzii

Autostrada Sibiu – Pitești, care va avea o lungime totală de 122,11 km împărțiți în cinci secțiuni, face parte din Coridorul 4 Pan-european, o importantă rută de transport care traversează România de la Est la Vest, între Portul Constanța și Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu – Tigveni este anul 2028, potrivit autorizației de construire emise în decembrie 2024 și a informațiilor transmise de oficialii din Ministerul Transporturilor.

Această secțiune reprezintă un pas crucial în realizarea unei infrastructuri moderne care să asigure legături rapide și sigure între principalele centre urbane ale țării.