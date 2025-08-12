acțiune fulger pe autostradă la sibiu: femeie la volan cu alcoolemie de peste 1,2 și peste 100 de șoferi sancționați / foto

Acțiune de control a poliției pe Autostrada A1 între Râmnicu-Vâlcea și Deva: peste 100 de sancțiuni pentru viteză și alcool la volan.

În perioada 10-11 august, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi Râmnicu-Vâlcea – Deva au organizat o acțiune specială de prevenire și combatere a excesului de viteză pe Autostrada A1, în cadrul campaniei europene ROADPOL – SPEED. Scopul principal al acestei acțiuni a fost identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă limita legală de viteză, precum și a celor care încalcă alte norme rutiere, inclusiv conducerea sub influența alcoolului.

Controale și sancțiuni în două zile de acțiune

În cele două zile de acțiune, polițiștii au verificat 188 de vehicule și au testat cu aparatul alcooltest 85 de șoferi. În total, au fost aplicate 109 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 44.000 de lei. Dintre acestea, 84 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 2 pentru conducere sub influența alcoolului, 1 pentru nefolosirea centurii de siguranță și 22 pentru alte abateri rutiere. Totodată, în cazul a 7 șoferi a fost dispusă suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile, iar polițiștii au constatat trei infracțiuni la regimul rutier.

Cazuri importante semnalate în timpul acțiunii

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe 10 august, la ora 18:46, când o femeie în vârstă de 48 de ani, din județul Arad, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului cu o concentrație de 1.21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta conducea un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă pe Autostrada A1, la kilometrul 327.

Tot pe 10 august, la ora 08:17, un bărbat de 46 de ani, din localitatea Păuca, a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0.72 mg/l alcool pur în aerul expirat, în zona kilometrului 244 pe A1.

De asemenea, la miezul nopții, un tânăr de 28 de ani din Brașov a fost surprins circulând cu viteza de 184 km/h, pe sectorul de autostradă de la kilometrul 270. Șoferul a primit o amendă de 1.822,5 lei, iar permisul său de conducere a fost suspendat pentru 90 de zile.

Astfel de acțiuni vor continua, autoritățile având ca obiectiv principal prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. Poliția recomandă conducătorilor auto respectarea limitelor legale de viteză și evitarea consumului de alcool înainte de a urca la volan.