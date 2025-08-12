adrian echert, deputat usr sibiu: ”abc economic - nu fi ca marcel!” (c.p.)

Oamenii de comunicare l-au sfătuit (prost) pe Marcel Ciolacu să iasă la rampă cu o prelegere despre cum ar trebui să salvăm acum economia pe care a împins-o în prăpastie. Spun asta pentru că am o ultimă speranță că a fost o greșeală de comunicare și că economiștii din PSD (!) nu aveau cum să iasă cu asemenea “pachet” de măsuri. Care arată mai degrabă a testament FSN, nu a plan de redresare de la un partid care a guvernat și guvernează încă în secolul XXI, într-un stat membru al Uniunii Europene.

În primul rând – despre inflație. Dacă ne întoarcem și răsfoim manualul de cls. a XI-a, ăla din care am dat mulți BAC-ul la economie, înțelegem că deficitul bugetar – adică cheltuielile mai mari decât veniturile – este sursă principală a inflației. Adică creșterea prețurilor – generată în parte de măsuri bugetare pe care acest Guvern a fost nevoit să le adopte ca să acopere gaura mare lăsată de teoretician-practicianul economist Ciolacu în bugetul țării. Iar riscul de a nu fi făcut asta era aproape de colaps – adică lipsă banilor pentru plata salarii la profesori, la medici, pensii samd. A susține că inflația poate fi redusă a la long prin plafonarea prețurilor este o abordare demnă de manualele de economie din epoca socialistă. Concret, în 2023, datoria publică era de 48,9% din PIB, iar la momentul demisiei dumneavoastră, în mai 2025, aceasta crescuse la 56,6%. Această așa-zisă „poveste de succes” cu plafonare versus liberalizare a fost construită cu costul a 7% din PIB în datorie, fără a implementa reforme structurale necesare. Astfel, ne-ați lăsat cu o datorie mai mare, cu riscuri de inflație și cu perspective de downgrade care încă ne amenință.

Mai departe – despre impozitul progresiv. Iar avem o fractură logică – plafonarea e bună, cota unică nu. În ce privește creșterea impozitelor, este ilogic să aplicăm măsuri fiscale suplimentare într-o țară unde colectarea veniturilor este o problemă persistentă de peste trei decenii. Aceasta nu face decât să crească povara fiscală asupra celor care plătesc impozite, lăsându-i nepedepsiți pe cei care nu contribuie. De fapt, indiferent de ratele de impozitare aplicate, veniturile ca procent din PIB au stagnat la sub o treime. Soluția corectă constă în revizuirea cheltuielilor, eliminarea risipei și creșterea eficienței colectării, deși aceasta este o sarcină mai dificilă. Calea ușoară, adesea aleasă, este populismul. O majoritate parlamentară poate decide cu ușurință să crească impozitele, dar fără a respecta principii economice sănătoase. Din păcate, aici stăm prost, iar acest lucru se reflectă în slaba colectare a impozitelor și în erodarea încrederii în guverne. Acestea sunt adevăratele probleme ale bugetului.

Dialog cu ANRE – WOW! Mă întreb ce fel de dialog aveați cu ANRE pe vremea când instituția era condusă de fratele lui Paul Stănescu, iar singurul argument pentru care fix dumneavoastră îl susțineați acolo era că nu a mai prins loc pe listele de parlamentari? Sau când în CA era numit nimeni altul decât Iulian Iancu, “omul Gazprom” și cel care face afaceri imobiliare cu mercenarii lui Georgescu? Revenind acum la economie, desigur, rolul statului este să asigure un mediu concurențial, să prevină cartelurile în sectorul energetic și să reglementeze piața în așa fel încât să nu favorizeze doar marii jucători. Totuși, trebuie să încurajăm inovațiile și diversitatea, sprijinind energiile regenerabile și comunitățile de energie pentru a reduce costurile de distribuție. O piață liberă presupune abilitatea de a arbitra între diversele interese, nu de a aplica plafonări nesustenabile care, în final, doar amână problemele și generează datorii pe care nu ni le putem permite.

În final despre pensii și mecanismul one-off- adică o plată unică, excepțională, acordată pensionarilor ca un sprijin financiar suplimentar sau o compensație pentru o situație particulară. Ați făcut o analiză de impact bugetar? Câte persoane ar trebui să beneficieze de acest one-off? Pentru ce condiții? Din ce sursă? Altfel, măsura e de tristă amintire din balcon “vă mai dau 100 de lei la salariu..”

Hai să vorbim pe bune, domnule Ciolacu. Dumneavoastră ați fost Premier, eu nu. Dar am pretenția să fim onești cu situația reală – din țară de care vă faceți responsabil într-o foarte mare măsură. Și din respect pentru cetățenii acestei țări să nu aruncăm cu vorbe și 100 de lei din balcon…Sau din buzunarul de la piept.

Adrian Echert – USR Sibiu