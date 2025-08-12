alertă în agnita: ursul a coborât pe străzile orașului – mesaj ro-alert / video

În noaptea de luni spre marți, locuitorii orașului Agnita au primit un mesaj de tip RO-Alert care avertiza asupra prezenței unui urs în zona străzii Mihai Viteazu.

Mesajul transmis de ISU Sibiu a fost următorul:

„A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Agnita, strada Mihai Viteazu. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animale și nu încercați să vă fotografiați cu acestea sau să le hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie.”

„A fost trimis mesaj RO-Alert azi-noapte, în jurul orei 01:00, cu privire la prezența unui urs în orașul Agnita”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, maior Marcu Raluca.