avem prognoza meteo pe luna septembrie: arșiță neobișnuită la început de toamnă

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice în prima săptămână din luna septembrie, se arată în prognoza pe patru săptămâni emisă marți de Administrația Națională de Meteorologie.
Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice și sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.
Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.
Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate, mai ales în sud-vest.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Ultima oră
- Parchetul Tribunalului Sibiu cercetează varianta sinuciderii în cazul tânărului de 18 ani din Hipodrom. Acesta s-ar fi aruncat de la etajul zece acum 34 de minute
- SGA Sibiu: Igienizarea albiilor râurilor e OBLIGAȚIE legală pentru primăriile din județ acum 44 de minute
- Vești bune pentru români: Vize pentru SUA fără interviu acum o oră
- Important pentru sibienii din diaspora: Reguli noi pentru transcrierea actelor străine acum o oră
- Avem prognoza meteo pe luna septembrie: arșiță neobișnuită la început de toamnă acum 2 ore