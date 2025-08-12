bătăuș de femei reținut la cisnădie pentru că a încălcat ordinul de protecție

Bărbat din Cisnădie reținut pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințări.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut un bărbat de 41 de ani, din Cisnădie, cercetat penal pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu și pentru amenințare.
Pe 8 august, bărbatul ar fi agresat-o pe partenera sa, o tânără de 26 de ani, în locuința sa din Cisnădie. Ca urmare, în data de 9 august, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu prin care bărbatul a fost obligat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de victimă, copiii săi minori, precum și față de locuința și locul de muncă ale acesteia.
Cu toate acestea, pe 11 august, în jurul orei 02:40, bărbatul a contactat victima telefonic, s-a apropiat de ea și a amenințat-o cu acte de violență, încălcând astfel măsurile impuse prin ordinul de protecție.
În urma probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.
