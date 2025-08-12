cfr suplimentează numărul de vagoane în minivacanță și cere răbdare pentru defecțiunile la aerul condiționat

CFR Călători anunță că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune la dispoziția publicului întreaga capacitate tehnică disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.

În funcție de parcul de vagoane disponibil și de solicitările de trafic, compania va suplimenta operativ numărul de vagoane pe:

trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele dedicate sărbătorii;

Trenurile Soarelui, pentru a facilita deplasarea turiștilor la evenimentele prilejuite de Ziua Marinei Române pe litoral.

Pentru evitarea supraaglomerării și a situațiilor neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă cumpărarea biletelor în avans.

Totodată, compania solicită înțelegere din partea călătorilor pentru eventualele disfuncționalități ale instalațiilor de climatizare. În ciuda verificărilor tehnice și funcționale efectuate înainte de fiecare cursă, temperaturile ridicate, ce pot depăși 50°C la nivelul șinei și cutiei vagonului, precum și deschiderea geamurilor în timpul mersului, pot afecta performanța aerului condiționat.

„CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Mulțumim tuturor pentru înțelegere”, a transmis compania.