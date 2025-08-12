cinemateca astra film readuce pe marele ecran povești care au cucerit publicul

Cinemateca Astra Film revine în luna august cu proiecții ale unor filme documentare care au fost aplaudate îndelung de publicul Astra Film Festival. Programul Cinematecii de vară se deschide cu producția Pelicule de familie, de Dan Curean, a cărei proiecție va avea loc joi, de la ora 19:00, la sala Astra Film Cinema din Piața Mică. Un bilet costă 10 lei și poate fi cumpărat la intrarea în sală.

Povestea filmului documentar Pelicule de familie (2024, România | 87 min), realizat de Dan Curean, a început cu un anunț pe Facebook. Potrivit anunțului, în mansarda unei case vechi din Cluj-Napoca s-au găsit, abandonate, două proiectoare vechi și 20 de role de film conținând memoria înregistrată a unei familii din Clujul anilor ’40. Pentru Dan Curean, a fost o provocare imensă. A digitalizat trei ore de bandă înregistrată pe parcursul a 30 de ani, descoperind filmări de familie aparent banale. Puse cap la cap, ele alcătuiesc o frescă a unei perioade.

Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, cu sprijinul CJ Sibiu. Vara aceasta, se va desfășura în fiecare zi de joi, de la ora 19:00. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul se va face începând cu ora 18:45.

Programul Cinematecii de vară Astra Film

Joi, 14 august, 19:00 | Pelicule de familie (2024, România | 87 min) – de Dan Curean

O zi obișnuită și un anunț pe Facebook: în mansarda unei case vechi din Cluj s-au găsit, abandonate, două proiectoare vechi și câteva role de film. Digitalizarea peliculei aduce la lumină filmări de familie: scene casnice, cotidiene, aniversări, sărbători, vizite, excursii. Căutarea celor care apar în filmări e palpitantă, iar rezultatul este o imersiune în timp, cu povești și drame de familie pictate în estetica vizuală a peliculei de 8 mm. O felie de istorie trăită, personificată, păstrată de pelicula de 8 mm, care a supraviețuit miraculos.

Joi, 21 august, 19:00 | Lectii de zbor (2024, SUA | 84 min) – de Elizabeth Nichols

Septuagenara Philly Abe riscă să-și piardă apartamentul cu chirie fixă din Lower East Side. Star cândva al peisajului cultural efervescent din anii ’80-’90, Abe a lucrat ca muziciană și a jucat în filme independente ale cineastei Todd Verrow, Nelson Sullivan sau George Kuchar. Voce activă a protestului și artistă mixed-media, o întâlnește pe regizoarea Elizabeth Nichols, cu care are o legătură afectivă timp de mai mulți ani. Lecții de zbor începe ca un demers de critică a gentrificării corporatiste din New York, transformându-se pe parcurs, prin îmbinarea de materiale audiovizuale de arhivă și confesiuni din prezent, într-un portret tandru despre anarhie și sensibilitate.

Joi, 28 august, 19:00 | Pocalul. Despre fii si fiice (2022, România, 85 min) – de Cătălina Tesar, Dana Bunescu