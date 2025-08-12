csc șelimbăr, la vânătoare de calificare în cupa româniei: ”ne-ar da încredere”

Unirea Alba Iulia și CSC Șelimbăr se înfruntă miercuri, de la ora 17.30, pe ”Cetate”, într-un duel de Cupa României care se anunță foarte echilibrat.

Cele două echipe reeditează duelul din urmă cu un an, tot din Cupă, atunci când Unirea s-a impus cu 2-1. Alba Iulia este la Liga 3, dar are un lot valoros, care se va bate din nou pentru promovare.

CSC Șelimbăr a început sezonul cu două înfrângeri în Liga 2 și are nevoie de o victorie care să redea moralul echipei lui Eugen Beza. Tehnicianul anunță că obiectivul ”călăreților roșii” este calificarea în faza următoare a competiției.

“Începem aventura în Cupa României cu un duel contra unei Unirii, care a fost aproape de promovare sezonul trecut, așadar o echipă de valoare apropiată. Sezonul trecut, Unirea Alba Iulia a reușit să acceadă în faza grupelor Cupei României, așadar știe să gestioneze astfel de meciuri. Și noi ne dorim să trecem mai departe și mergem la Alba Iulia cu acest gând. Am spus întotdeauna ca vom lua meci cu meci, lăsăm în urmă ultimul rezultat de sâmbătă și vrem să ne întoarcem la Sibiu calificați în următoarea fază a competiției. O victorie mâine ne-ar da încredere și le-ar arăta băieților ceea ce eu știu deja, că pot realiza lucruri mărețe dacă sunt 100% concentrați” a declarat Eugen Beza pentru pagina oficială a clubului șelimbărean.