de pe scena din sibiu, direct spre berlin și africa de sud: campionatul național de slam poetry 2025

Pe 16 august, de la ora 19:00, scena Teatrului Gong din Sibiu devine locul unde cuvintele se transformă în artă vie, iar emoțiile în spectacol. Finala celei de-a doua ediții a Campionatului Național de Slam Poetry aduce împreună cei mai buni poeți-performeri din țară, calificați luna trecută în urma evenimentelor din Sibiu, Cluj, Timișoara, București și a unei sesiuni online dedicate participanților din alte orașe și din diaspora.

Lor li se alătură două dintre cele mai puternice voci ale scenei internaționale: Mama Fiera, dublă campioană a Spaniei și medaliată europeană, și Blitzpoesi (Marija Bliznac), campioana Norvegiei și o forță creativă a poeziei performative din Oslo.

Publicul va trăi o seară intensă, unde poezia își revendică locul nu doar ca literatură, ci ca experiență completă: ritm, voce, prezență scenică și adevăr rostit fără protecții. În afara competiției, evenimentul va include performance-uri muzicale live și intervenții artistice surpriză, menite să amplifice energia serii.

Miza nu este doar una națională: câștigătorul va reprezenta România la Campionatul European de Slam Poetry din Berlin. Dacă acolo reușește să se claseze în primii zece, va merge mai departe la Campionatul Mondial, care se va desfășura anul viitor în Africa de Sud. Este o oportunitate rară pentru artiștii români de a-și face vocea auzită pe cele mai importante scene de slam poetry din lume.

Intrarea este liberă, iar evenimentul promite să fie o experiență culturală memorabilă pentru oricine își dorește să descopere o formă de artă emergentă, directă și profund conectată la realitatea contemporană.

Eveniment organizat de Asociația Corpul Poetic și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu. Parteneri: World Poetry Slam Organization, OMG Publishing, Turtha, B13 Hostel, Comuna30, Ăiacupoezia, Decopertat Cluj.

Pentru detalii suplimentare, urmăriți pagina oficială a Campionatului Național de Slam Poetry.