directori, secretari și contabili, în pericol după comasarea școlilor din sibiu. lider de sindicat: „nu îi poți lăsa de izbeliște”

Èaptesprezece unitÄÈi de învÄÈÄmânt din judeÈul Sibiu rÄmân fÄrÄ personalitate juridicÄ, devenind structuri ale altor Ècoli. Inspectoratul Ècolar JudeÈean (ISJ) a transmis propunerile de comasare cÄtre Ministerul EducaÈiei. Nu este clar deocamdatÄ ce se va întâmpla cu directorii, secretarii, contabilii Èi administratorii de patrimoniu ai unitÄÈilor comasate, însÄ liderii de sindicat atrag atenÈia, spunând cÄ „nu pot fi lÄsaÈi de izbeliÈte”. În acelaÈi timp, dascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea noului an Ècolar.
Opt unitÄÈi de învÄÈÄmânt din Sibiu, cinci din MediaÈ Èi câte una din UAT Avrig, CisnÄdie, Agnita Èi RÄÈinari vor rÄmâne fÄrÄ personalitate juridicÄ. Inspectoratul Ècolar JudeÈean a transmis propunerile de comasare.
CiteÈte Èi: Ècolile din judeÈul Sibiu care rÄmân fÄrÄ personalitate juridicÄ. Cum vor fi comasate
NeliniÈte printre directori Èi personalul auxiliar
SituaÈia este tensionatÄ în judeÈul Sibiu, având în vedere cÄ, odatÄ cu reorganizarea unitÄÈilor de învÄÈÄmânt, directorii îÈi vor pierde funcÈiile, iar personalul auxiliar riscÄ sÄ rÄmânÄ fÄrÄ loc de muncÄ. Liderul Sindicatului ÎnvÄÈÄmântului Preuniversitar Sibiu spune cÄ nimeni nu trebuie lÄsat de izbeliÈte.
„În ceea ce priveÈte modul în care se face comasarea sau reorganizarea, legea nu obligÄ consultarea sindicatelor, pentru cÄ e apanajul administratorului clÄdirilor, adicÄ responsabilitatea Consiliului Local Èi PrimÄriei. Noi nu am primit lista unitÄÈilor comasate. Dar, repet, pe tema asta ei nu sunt obligaÈi sÄ ne consulte pe noi, ci putem aborda doar probleme legate de personal. În ceea ce priveÈte directorii, da, vor rÄmâne fÄrÄ funcÈii, dar pânÄ la urmÄ directorul este profesor Èi în ultimÄ instanÈÄ se întoarce la catedrÄ. Problema este acolo unde se vor pierde locuri de muncÄ. UrmeazÄ sÄ discutÄm ce o sÄ facem atunci când vom fi invitaÈi la discuÈii. De izbeliÈte nu îi poÈi lÄsa. Noi facem presiuni zilnice la BucureÈti la minister, dar deocamdatÄ nu se întâmplÄ nimic. În ce priveÈte situaÈia de la Sibiu, ISJ nu ne-a trimis Èi nouÄ lista cu unitÄÈile comasate”, precizeazÄ, pentru Ora de Sibiu, Leonard Stancu, preÈedintele Sindicatului ÎnvÄÈÄmântului Preuniversitar (SIP) Sibiu.
ReprezentanÈii ISJ Sibiu spun cÄ abia spre finalul lunii august, cu doar câteva zile înainte de începerea noului an Ècolar, directorii Èi personalul auxiliar vor primi lÄmuriri cu privire la funcÈiile lor.
„Nu Ètim deocamdatÄ care dintre directori vor rÄmâne pentru cÄ nu a venit încÄ metodologia. Contabilii Èi secretarii sunt personal auxiliar, angajaÈi de directori prin concurs. Acum noi am trimis propunerea de restructurare, cu acordul administraÈiei locale. AstÄzi Ministerul EducaÈiei va analiza propunerile, iar apoi ARACIP, într-o sÄptÄmânÄ, va da avizul. Abia atunci vom putea vorbi de numiri de director, dupÄ 18 august”, spune Constantin DincÄ, purtÄtorul de cuvânt al ISJ Sibiu.
DascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea anului Ècolar
Având în vedere noile mÄsuri din educaÈie, dascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea anului Ècolar. Nu este clar deocamdatÄ dacÄ elevii vor începe Ècoala în 8 septembrie alÄturi de profesorii lor.
„La BucureÈti au fost ieri (n.red.: luni) doar preÈedinÈii de federaÈie, inclusiv preÈedintele nostru a fost. A fost un simplu monolog al premierului, cu picanterii de genul <<ce mare lucru, munciÈi mai mult pe aceiaÈi bani, aveÈi normÄ europeanÄ>>. Ne-a zis sÄ gÄsim alte modalitÄÈi pentru a reduce presiunea de pe cadrele didactice, posibil se referea la birocraÈie. (…) Noi urmeazÄ sÄ demarÄm procesul de strângere de semnÄturi pentru boicotarea anului Ècolar. UrmeazÄ sÄ vedem ce efecte au, cum reacÈioneazÄ colegii. Eu sper sÄ se adune cât mai mulÈi Èi sÄ punem presiuni împreunÄ. Momentul în care ne-au legat de gard a fost bine ales, pentru cÄ lumea e în concediu, nu se uitÄ la Ètiri. AÈteptÄm sÄ înceapÄ anul Ècolar sÄ putem lua contact direct cu colegii Èi sÄ vedem ce va fi”, adaugÄ Leonard Stancu, preÈedintele SIP Sibiu.
