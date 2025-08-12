directori, secretari și contabili, în pericol după comasarea școlilor din sibiu. lider de sindicat: „nu îi poți lăsa de izbeliște”

Èaptesprezece unitÄÈi de învÄÈÄmânt din judeÈul Sibiu rÄmân fÄrÄ personalitate juridicÄ, devenind structuri ale altor Ècoli. Inspectoratul Ècolar JudeÈean (ISJ) a transmis propunerile de comasare cÄtre Ministerul EducaÈiei. Nu este clar deocamdatÄ ce se va întâmpla cu directorii, secretarii, contabilii Èi administratorii de patrimoniu ai unitÄÈilor comasate, însÄ liderii de sindicat atrag atenÈia, spunând cÄ „nu pot fi lÄsaÈi de izbeliÈte”. În acelaÈi timp, dascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea noului an Ècolar.

Opt unitÄÈi de învÄÈÄmânt din Sibiu, cinci din MediaÈ Èi câte una din UAT Avrig, CisnÄdie, Agnita Èi RÄÈinari vor rÄmâne fÄrÄ personalitate juridicÄ. Inspectoratul Ècolar JudeÈean a transmis propunerile de comasare.

NeliniÈte printre directori Èi personalul auxiliar

SituaÈia este tensionatÄ în judeÈul Sibiu, având în vedere cÄ, odatÄ cu reorganizarea unitÄÈilor de învÄÈÄmânt, directorii îÈi vor pierde funcÈiile, iar personalul auxiliar riscÄ sÄ rÄmânÄ fÄrÄ loc de muncÄ. Liderul Sindicatului ÎnvÄÈÄmântului Preuniversitar Sibiu spune cÄ nimeni nu trebuie lÄsat de izbeliÈte.

„În ceea ce priveÈte modul în care se face comasarea sau reorganizarea, legea nu obligÄ consultarea sindicatelor, pentru cÄ e apanajul administratorului clÄdirilor, adicÄ responsabilitatea Consiliului Local Èi PrimÄriei. Noi nu am primit lista unitÄÈilor comasate. Dar, repet, pe tema asta ei nu sunt obligaÈi sÄ ne consulte pe noi, ci putem aborda doar probleme legate de personal. În ceea ce priveÈte directorii, da, vor rÄmâne fÄrÄ funcÈii, dar pânÄ la urmÄ directorul este profesor Èi în ultimÄ instanÈÄ se întoarce la catedrÄ. Problema este acolo unde se vor pierde locuri de muncÄ. UrmeazÄ sÄ discutÄm ce o sÄ facem atunci când vom fi invitaÈi la discuÈii. De izbeliÈte nu îi poÈi lÄsa. Noi facem presiuni zilnice la BucureÈti la minister, dar deocamdatÄ nu se întâmplÄ nimic. În ce priveÈte situaÈia de la Sibiu, ISJ nu ne-a trimis Èi nouÄ lista cu unitÄÈile comasate”, precizeazÄ, pentru Ora de Sibiu, Leonard Stancu, preÈedintele Sindicatului ÎnvÄÈÄmântului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

ReprezentanÈii ISJ Sibiu spun cÄ abia spre finalul lunii august, cu doar câteva zile înainte de începerea noului an Ècolar, directorii Èi personalul auxiliar vor primi lÄmuriri cu privire la funcÈiile lor.

„Nu Ètim deocamdatÄ care dintre directori vor rÄmâne pentru cÄ nu a venit încÄ metodologia. Contabilii Èi secretarii sunt personal auxiliar, angajaÈi de directori prin concurs. Acum noi am trimis propunerea de restructurare, cu acordul administraÈiei locale. AstÄzi Ministerul EducaÈiei va analiza propunerile, iar apoi ARACIP, într-o sÄptÄmânÄ, va da avizul. Abia atunci vom putea vorbi de numiri de director, dupÄ 18 august”, spune Constantin DincÄ, purtÄtorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

DascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea anului Ècolar

Având în vedere noile mÄsuri din educaÈie, dascÄlii se pregÄtesc sÄ boicoteze începerea anului Ècolar. Nu este clar deocamdatÄ dacÄ elevii vor începe Ècoala în 8 septembrie alÄturi de profesorii lor.

„La BucureÈti au fost ieri (n.red.: luni) doar preÈedinÈii de federaÈie, inclusiv preÈedintele nostru a fost. A fost un simplu monolog al premierului, cu picanterii de genul <<ce mare lucru, munciÈi mai mult pe aceiaÈi bani, aveÈi normÄ europeanÄ>>. Ne-a zis sÄ gÄsim alte modalitÄÈi pentru a reduce presiunea de pe cadrele didactice, posibil se referea la birocraÈie. (…) Noi urmeazÄ sÄ demarÄm procesul de strângere de semnÄturi pentru boicotarea anului Ècolar. UrmeazÄ sÄ vedem ce efecte au, cum reacÈioneazÄ colegii. Eu sper sÄ se adune cât mai mulÈi Èi sÄ punem presiuni împreunÄ. Momentul în care ne-au legat de gard a fost bine ales, pentru cÄ lumea e în concediu, nu se uitÄ la Ètiri. AÈteptÄm sÄ înceapÄ anul Ècolar sÄ putem lua contact direct cu colegii Èi sÄ vedem ce va fi”, adaugÄ Leonard Stancu, preÈedintele SIP Sibiu.