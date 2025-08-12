excursii în străinătate cu plecare din sibiu: „oferim experiențe autentice și relaxante”

Într-o lume în care vacanțele au ajuns să semene tot mai mult cu niște curse contra-cronometru, o agenție de turism nouă din Sibiu propune o altfel de experiență: călătorii pe-ndelete, în care timpul nu se măsoară în obiective bifate, ci în momente trăite. Bloom Tour s-a născut dintr-o nevoie simplă, dar profundă – aceea de a redescoperi bucuria unei excursii fără grabă, în care să ai timp să simți locurile, nu doar să le vezi în treacăt.

În peisajul turistic din Sibiu, o nouă poveste prinde contur – aceea a unei agenții care propune o abordare diferită și mai atentă la nevoile călătorilor. Valentin Dumitrache a deschis Bloom Tour pentru a le oferi sibienilor experiențe autentice și relaxante, departe de agitația excursiilor tradiționale.

Bloom Tour se specializează în organizarea de excursii in strainatate care îmbină relaxarea cu explorarea, oferind oportunități unice de a descoperi noi destinații și culturi.

Valentin Dumitrache, fondatorul Bloom Tour, povestește cu sinceritate despre momentul în care s-a decis să înființeze această agenție. „Numeroase persoane din jurul meu participau la excursii organizate în străinătate și se întorceau dezamăgite. Îmi amintesc că, la un moment dat, am vrut să mergem cu prietenii noștri într-o astfel de excursie, dar am renunțat în urma feedback-ului primit. Tocmai această situație ne-a inspirat să creăm o alternativă cu adevărat valoroasă pentru publicul nostru. Experiența clasică a excursiilor organizate îți oferă impresia că ești mereu pe fugă – vizitezi multe locuri, petreci ore întregi pe drum, dar nu reușești să te bucuri cu adevărat de niciuna dintre destinații. Viziunea noastră este complet diferită: ne concentrăm pe excursii care îmbină armonios explorarea cu relaxarea, oferind timpul necesar pentru a savura fiecare moment”, explică fondatorul Bloom Tour.

Această observație a devenit punctul de plecare pentru o filozofie complet nouă în abordarea turismului. În loc să se concentreze pe cantitate, Bloom Tour își propune să pună accentul pe calitatea experienței de călătorie. Și de aici și numele: Bloom – a înflori. Călătoriile nu mai sunt despre a bifa repede o listă, ci despre a înflori în timpul petrecut într-un loc, despre a te reconecta cu ritmul tău interior.

Filozofia turismului liniștit

Ceea ce diferențiază Bloom Tour de agențiile existente este abordarea sa către turism. Tendințele actuale confirmă această direcție – călătorii caută din ce în ce mai mult experiențe autentice și personalizate, îndepărtându-se de abordările standardizate ale turismului tradițional. Conceptul de „turism liniștit” pe care îl promovează Bloom Tour se aliniază perfect cu această evoluție.

Această filozofie vine în contextul în care călătorii români devin din ce în ce mai exigenți și caută experiențe de calitate, nu doar destinații bifate pe o listă. Turismul wellness și cel axat pe relaxare sunt în creștere continuă, iar cererea pentru experiențe autentice și liniștitoare se intensifică.

Excursie de neratat în Toscana – O experiență autentică a gustului și tradiției italiene

Bloom Tour pregătește excursii într-o destinație de suflet: regiunea Toscana din Italia – un tărâm unde gastronomia rafinată, vinurile nobile și peisajele rurale idilice se împletesc armonios.

„Toscana nu este doar o destinație, ci o stare de spirit. Vom propune excursii care includ vizite ghidate la crame renumite în lume, aflate în zone precum Chianti, Montalcino și Montepulciano, unde vinurile sunt maturate cu răbdare și pasiune. Degustările se vor desfășura într-un cadru autentic – în mijlocul podgoriilor, cu priveliști care-ți taie respirația și în compania unor experți locali care vor povesti cu emoție despre istoria vinului lor. În plus, experiența va fi completată de ateliere culinare tradiționale, în care participanții vor învăța să prepare mâncăruri locale toscane – de la faimoasa ribollita, la paste artizanale făcute manual și deserturi rustice cu gust de casă. Nu vor lipsi prânzurile lente în ferme familiale, înconjurați de măslini și chiparoși, unde timpul pare că stă în loc”, spune Valentin Dumitrache, fondatorul Bloom Tour.

Adevărata frumusețe a Toscanei constă în ritmul său calm și în simplitatea elegantă a vieții rurale. Această excursie va reflecta pe deplin viziunea Bloom Tour: explorare cu sens, bucurie autentică și timp pentru a înflori în mijlocul naturii, al tradiției și al gustului.

Excursii în Budapesta și Istanbul

Bloom Tour a trasat planuri concrete pentru alte două excursii care să exemplifice această nouă abordare de turism axat pe relaxare și descoperire autentică a tradiției locurilor.

„În prezent, dezvoltăm cu atenție două destinații speciale: Budapesta, în Ungaria, și Istanbul, în Turcia. Fiecare dintre acestea va oferi o experiență completă și memorabilă. Pentru excursia din Ungaria, am selectat un hotel de 4 stele care să asigure confortul necesar, urmat de o vizită la parcul Safari și o explorare a renumitelor grădini din Mako. Principiul nostru fundamental este să evităm supraaglomerarea activităților – fiecare experiență va fi trăită cu timpul și atenția cuvenite. Serviciile de demipensiune vor completa această experiență, asigurând o vacanță cu adevărat relaxantă”, detaliază Dumitrache.

Alegerea destinațiilor nu este întâmplătoare. Budapesta este una dintre cele mai apreciate destinații pentru city break-uri din Europa, cunoscut pentru băile termale, arhitectura impresionantă și atmosfera relaxată. Istanbul, la rândul său, oferă o experiență culturală bogată, îmbinând Europa și Asia într-un mod unic.

„Aspirația noastră este să oferim servicii care să se distingă prin calitate și autenticitate față de propunerile standard ale pieței turistice actuale”, subliniază Dumitrache. Această diferențiere nu se bazează doar pe marketing, ci pe o abordare fundamentală diferită a experienței turistice.

Toate excursiile și experiențele pregătite de Bloom Tour vor fi anunțate pe site, dar și pe rețelele de socializare. Valentin Dumitrache va fi prezent în absolut toate călătoriile organizate.

Bloom Tour deține licență de tour operator, cât și asigurare de insolvabilitate.