fc hermannstadt cere tehnologie goal-line după golul nevalidat la craiova: „e păcat și frustrant!”

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt s-a încheiat cu scorul de 1–0, unicul gol fiind înscris de Romanchuck în minutul 34. Finalul meciului a adus însă un moment controversat, care a stârnit reacții puternice în tabăra sibiană: în minutul 90+2, un șut al lui Aurelian Chițu a fost considerat de arbitri că nu a depășit linia porții, însă oficialii sibieni sunt convinși că golul a fost valabil.

Invitat la Digi Sport, președintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a declarat:

„Eu zic că a fost 100% gol, a intrat în poartă. Dar de ce să fie firească. Putea fi un gol de un punct sau de 3 puncte. Să nu uităm de minutul în care a fost marcat, era o fază în minutul 30, am fi trecut mult mai ușor. Am făcut o repriză secundă foarte bună. N-ar fi fost golul de onoare sau golul cu care ne-am fi impus mai ușor. O să ne rămână întipărit în minte.

Există un soft, de pe pagini de social media. Toate softurile au o mică marjă de eroare. La Cluj este centrul informaticii din Europa, cred că putem face ceva în acest sens. Joci bine, ai ocazii, ok, nu deschidem scorul, au reușit ei. În a doua repriză au fost ocazii, am avut acea bară, încă o ocazie cu Chițu. E păcat și e frustrant, pierzi un punct cu o asemenea fază.

Joci bine la temperaturile acestea sufocante. Jucătorii ar trebui să fie apreciați, nu știți ce temperatură era în Craiova la ora jocului. E normal să devină frustrant, riști la un moment să cedezi. Cred că jucătorii mei nu vor ceda, vor reuși să obțină prima victorie în acest sezon. Trebuie să existe un pic de pragmatism.” VEZI ȘI: Sibiul rămâne fără victorie. FC Hermannstadt, gol anulat eronat în prelungiri la Craiova / video foto

Oficialul speră ca în viitor să fie implementat sistemul goal-line în SuperLiga României, pentru a evita astfel de controverse: