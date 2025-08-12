goană organizată după ursul văzut pe străzile din agnita. primar: ”suntem copleșiți de aparițiile tot mai dese”

În noaptea de luni spre marți, locuitorii orașului Agnita au fost alertați printr-un mesaj RO-Alert, transmis în jurul orei 01:00, cu privire la prezența unui urs pe strada Mihai Viteazu. Mesajul emis de ISU Sibiu le recomanda oamenilor să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și să nu încerce să îl hrănească sau să îl fotografieze.

Primarul orașului Agnita, Schiau Gull Alin Ciprian, a explicat că situația este una care se repetă tot mai des și care pune presiune pe comunitate:

„Cu doar câteva zile în urmă discutam despre ursul apărut în Coveș și stabilisem să organizăm o goană. Ieri am primit vestea, am vorbit despre el… și, ca un făcut, aseară a apărut unul chiar în Agnita. Poliția Locală va patrula încă două-trei zile pentru a ne asigura că animalul nu se mai întoarce. Îi hrănim la circa cinci kilometri de localitate tocmai pentru a-i ține departe de gospodării.”

Edilul a adăugat că aceste incidente frecvente ar trebui să fie un semnal puternic pentru autoritățile centrale:

„Sper ca aceste apariții repetate să trezească în rândul guvernanților noștri o reacție serioasă. Numărul urșilor a crescut considerabil și trebuie luate măsuri. Dacă până și în Sibiu au fost semnalate astfel de cazuri, noi, cei din marginea județului, cu atât mai mult suntem expuși. Suntem deja copleșiți de situație și ne dorim, mai presus de orice, siguranța comunității noastre.”

Locuitorii din Agnita rămân vigilenți, iar patrulele Poliției Locale vor continua în următoarele zile pentru a preveni orice pericol. În paralel, administrația locală cere măsuri clare pentru gestionarea populației de urși, astfel încât astfel de incidente să nu devină o rutină.