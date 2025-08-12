ianis stoica, gol la debut în portugalia. fostul atacant al lui fc hermannstadt a lovit decisiv / video

Fostul atacant al FC Hermannstadt, Ianis Stoica (22 de ani), a debutat cu gol în Portugalia. În meciul Estoril – Estrela Amadora, din prima rundă a campionatului Portugaliei, Stoica a intrat în minutul 74 și, după doar un minut, a egalat la 1–1 pentru noua sa echipă.

Gazdele deschiseseră scorul prin Parente (’36). La faza golului, Rodrigo Pinho a centrat din stânga, iar Stoica a atacat la timp colțul porții și a împins balonul din alunecare, sub transversală – un gol de atacant pur-sânge, la prima atingere importantă.

Ianis Stoica foi um achado do Scout do Estrela (fez um Euro U21 muito interessante, mesmo a Roménia tendo caído cedo). Um jogador extremamente talentoso que vai entregar muitas G+A ao Estrela. 💎pic.twitter.com/im4fAzsvpk — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) August 11, 2025

După acest rezultat, Estrela Amadora ocupă locul 7 (1 punct), iar Estoril locul 9 (tot 1 punct).

Înaintea transferului, Ianis Stoica a fost unul dintre jucătorii-cheie ai lui FC Hermannstadt: 13 goluri și 3 pase decisive în 38 de meciuri de campionat în sezonul trecut. Estrela Amadora l-a cumpărat în urmă cu două săptămâni pentru 1,3 milioane de euro, atacantul având în prezent o cotă de piață de ~2 milioane de euro.