important pentru sibienii din diaspora: reguli noi pentru transcrierea actelor străine

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, informează cetățenii județului Sibiu, și nu numai, cu privire la anumite dispoziții legale în materie de stare civilă, astfel:

Cetățenii români ale căror acte de stare civilă – naștere, căsătorie, deces – au fost întocmite de autorităţile străine, trebuie să știe faptul că acestea au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Așadar, vom enumera, succint, elementele esențiale care trebuie avute în vedere de către persoanele aflate în astfel de situații, și anume:

termenul de solicitare a transcrierii este de până la 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetăţeniei române;

cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă sau extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României în statul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs şi dacă s-au înregistrat în prealabil la autoritatea locală competentă;

de asemenea, cererea de transcriere se mai poate face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (SPCLEP) sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/ultimul domiciliu avut în România al titularului sau al solicitantului, după caz. Începând cu data de 31 martie 2025, cetăţeanul român poate să solicite transcrierea acestor acte la oricare SPCLEP sau primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, când cererea se depune la SPCLEP sau primăria competent/competentă să soluţioneze cererea;

cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, cu excepţia celor au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română. Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, transcrierea se solicită de unul dintre părinţi, tutore sau, după caz, de reprezentantul legal, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială; minorii care au împlinit vârsta de 14 ani solicită transcrierea certificatelor/extraselor de naştere/extraselor multilingve ale actelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi, tutore sau, după caz, de reprezentantul legal, ori prin împuternicit cu procură specială;

transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de stare civilă se efectuează în străinătate cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare de carieră, iar în ţară cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/ultimul domiciliu avut în România al titularului sau al solicitantului, după caz, şi avizul conform al şefului serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

este interzisă transcrierea certificatelor de stare civilă/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve al actelor de stare civilă emise de autorităţile străine privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate.

De asemenea, cetățenilor români, cărora le-au intervenit în străinătate modificări în statutul civil sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă le revine obligația de a solicita înscrierea în actele de stare civilă române a acestor modificări.

Astfel, vom menționa principalele aspecte pe care persoanele în cauză trebuie să le aibă în vedere, și anume:

în termen de 6 luni de la înregistrarea în străinătate a modificărilor intervenite, cetățeanul român este obligat să solicite, personal sau prin împuternicit cu procură specială, înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă române;

cazurile uzuale de modificări în starea civilă ori cu privire la nume sunt: a)stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi încuviinţarea purtării numelui; b)contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; c)căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; d)adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; e)schimbarea numelui; f)deces; g)rectificare acte de stare civilă; h)schimbarea sexului, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; i)regimul matrimonial ales de către soți;

cererea de înscriere a mențiunilor se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României sau la SPCLEP/primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea;

cererile privind înscrierea modificărilor produse în străinătate se aprobă după cum urmează: a)de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul M.A.I. pentru cererile cetăţenilor români aflaţi în străinătate, depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României; b)de către serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor pentru cererile depuse în ţară şi soluţionate de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/competentă.

Pentru informații referitoare la documentele/înscrisurile necesare pe care persoana îndreptățită trebuie să le prezinte, atât la solicitarea transcrierii, cât și la solicitarea înscrierii de mențiuni din străinătate, recomandăm să se aibă în vedere dispozițiile din cuprinsul Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, respectiv din Normele de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobate prin H.G. nr. 255/2024, acte normative modificate și completate ulterior.



Nu în ultimul rând, rugăm să fie avute în vedere și următoarele fapte care constituie contravenţii – sancţionate cu amendă de la 100 lei la 500 lei – la regimul actelor de stare civilă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, și anume: