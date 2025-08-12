Sportiva de la Team Bucur, Celia Maria Chiriac (14 ani) a câștigat titlul național la Campionatul de echitație pentru copii.
Dacă săptămâna trecută au devenit campioni la juniori 2, Celia Chiriac și căluțul Vegas au câștigat titlul național și la categoria sa de vârstă, cea de copii. Clasamentul final la copii a fost stabilit la Clubul Ecvestru 163 Plopi, după 3 manșe care s-au finalizat cu un baraj spectaculos.
”Celia a început în urmă cu doi ani călăria la Sibiu și în timp atât de scurt a ajuns dublă campioană națională și la juniori și la copii. A participat și la Europene, este un sportiv care promite mult și are potențial pentru viitor” a declarat Ionel Bucur, antrenorul tinerei sportive, cel care este maestru al sportului încă din 1989.
Tot reprezentând Team Bucur, Daria Copos cu tânărul căluț Brilliant Balou s-au situat la această finală pe locul 4, în timp ce Ruxandra Florea & Aglae D’Olly s-au clasat pe locul 7.
Celia face naveta de la Oradea la Sibiu, pentru a se antrena cu Ionel și Daniel Bucur. ”Este destul de greu, trebuie să fac și școală și antrenamente. Mi-au plăcut caii de mică, făceam plimbări cu ei de la 3-4 ani, dar am început să fac serios echitație în urmă cu trei ani, iar de doi ani particip la competiții” a spus Celia Chiriac, care este și componentă a lotului național de copii.
Team Bucur Sibiu a demonstrat încă o dată prin aceste rezultate că reprezintă un punct de referință în echitația națională.
Ultima oră
- PSD Sibiu: Hoghilag – parfum de tuberoze și ecoul istoriei din Biserica Evanghelică Fortificată acum 21 de minute
- Scandalurile au acaparat Sibiul: Bunic snopit în bătaie de nepot, iar la Avrig a fost o răfuială acum 30 de minute
- Măgura Cisnădie a anunțat primele transferuri. Ia jucătoare de la vecinii de județ acum 45 de minute
- Încă o performanță pentru echitația din Sibiu. Aur pentru Celia Chiriac la Campionatul Național de copii acum o oră
- Între bucurie și dezamăgire la BAC la Matematică în Sibiu: Unii elevi speră la 7, alții se tem de un 3 / video foto acum 2 ore