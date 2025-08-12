încă o performanță pentru echitația din sibiu. aur pentru celia chiriac la campionatul național de copii

Sportiva de la Team Bucur, Celia Maria Chiriac (14 ani) a câștigat titlul național la Campionatul de echitație pentru copii.

Dacă săptămâna trecută au devenit campioni la juniori 2, Celia Chiriac și căluțul Vegas au câștigat titlul național și la categoria sa de vârstă, cea de copii. Clasamentul final la copii a fost stabilit la Clubul Ecvestru 163 Plopi, după 3 manșe care s-au finalizat cu un baraj spectaculos.

”Celia a început în urmă cu doi ani călăria la Sibiu și în timp atât de scurt a ajuns dublă campioană națională și la juniori și la copii. A participat și la Europene, este un sportiv care promite mult și are potențial pentru viitor” a declarat Ionel Bucur, antrenorul tinerei sportive, cel care este maestru al sportului încă din 1989.

Tot reprezentând Team Bucur, Daria Copos cu tânărul căluț Brilliant Balou s-au situat la această finală pe locul 4, în timp ce Ruxandra Florea & Aglae D’Olly s-au clasat pe locul 7.