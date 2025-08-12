între bucurie și dezamăgire la bac la matematică în sibiu: unii elevi speră la 7, alții se tem de un 3 / video foto

Mai mulți elevi sibieni au susținut marți cea de-a doua probă scrisă din sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat – Matematica. Mulți dintre ei au fost prezenți și la proba de Limba română, susținută luni, și urmează să participe miercuri și la proba la alegere a profilului. Cei mai mulți au absentat în prima sesiune, iar acum speră să promoveze.

Examenul la Matematică a fost considerat accesibil de către majoritatea elevilor, care spun că s-au descurcat mai bine decât se așteptau și speră să obțină note de trecere, în jur de 6 sau 7.

Constantin, elev la Liceul „Independența”, s-a pregătit toată vara, cu gândul la o carieră în jandarmerie.„Proba a fost și grea, și ușoară. Subiectul al III-lea mi s-a părut foarte greu. Nici nu știu să spun ce a picat exact acolo. N-am luat în prima sesiune și toată vara am făcut meditații, așa că am fost mult mai bine pregătit acum. Sper să iau un 7. Mai departe vreau să dau la școala de jandarmi de la Drăgășani”, a declarat Constantin.

Mario, colegul său, spune că examenul i s-a părut chiar mai ușor decât se aștepta.

„A fost destul de ușor față de variantele de antrenament din anul acesta și clar mai ușor decât primul examen. La Subiectul al III-lea am avut destule lipsuri, nu prea am știut. În rest, m-am bazat pe ce am știut. Mai am examenul la biologie mâine, pentru că în prima sesiune nu am fost deloc – am fost plecat din țară. Sper să iau un 6. Nu știu ce voi face mai departe, dar banul să vină. Ce știu sigur e că vreau să rămân în țară”, a spus Mario, și el elev la Liceul „Independența”.

Și elevii de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” au avut opinii diferite despre nivelul de dificultate. „Eu sper să iau nota 7”, a spus unul dintre elevi, în timp ce prietenul său a fost mai pesimist: „Probabil va trebui să mai dau examenul de câteva ori… cred că o să iau un 3”, a mărturisit el cu sinceritate.

Darius, un alt elev de la „Terezianum”, a avut o experiență mai bună la examen și își face deja planuri de viitor. „A fost frumos. Mai vin! Lăsând gluma la o parte, nu mă așteptam să fie mai ușor decât la română. Când am văzut polinoamele, mi s-a făcut rău, dar m-am descurcat. La Subiectul al III-lea ne-au picat derivate și integrale. Le-am făcut, că sunt mai bun la partea asta. Sper să iau un 7. Mai departe vreau să merg la Facultatea de Drept, să ajung în magistratură”, a spus Darius.

Din cei 570 de candidaţi înscriși, 289 candidați au fost prezenți, 62 de candidaţi au absentat, iar pentru 219 candidați notele obținute în sesiunile anterioare au fost recunoscute. Nu au existat candidați eliminați sau candidați care să susțină examenul cu subiectele de rezervă.

Următoarele probe vor avea loc miercuri, 13 august – proba la alegere a profilului și a specializării (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie) și joi, 14 august – limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi afișate luni

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Primele rezultate vor fi afișate luni, 18 august, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Vizualizarea lucrărilor scrise și contestațiile pot fi depuse în ziua de 18 august 2025 (în intervalul orar 14:00 – 18:00), precum și în zilele de marți și miercuri (19 și 20 august 2025). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.