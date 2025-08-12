măgura cisnădie a anunțat primele transferuri. ia jucătoare de la vecinii de județ

Echipa de handbal feminin Măgura Cisnădie caută să își formeze lotul pentru sezonul viitor al Diviziei A și reușit primele transferuri.

Cum se cunoaște, Măgura Cisnădie a renunțat în această vară la locul din Liga Națională de handbal feminin și s-a înscris în cel de-al doilea eșalon valoric, Divizia A. Măsura a fost luată după ce Primăria Cisnădie a redus drastic bugetul alocat clubului.

De destinele echipei pentru sezonul viitor al Diviziei A se ocupă președintele clubului, Alexandru Weber și antrenorul principal Bogdan Nițu. Aceștia au alcătuit un lot compus din jucătoare foarte tinere. Nu a rămas niciuna dintre jucătoarele care au terminat sezonul trecut pe locul 9 în primul eșalon.

Primele transferuri ale Măgurii provin de la echipa de tineret a SCM Râmnicu Vâlcea, vicecampioană națională în sezonul trecut la categoria de vârstă.

Cisnădia le-a înregimentat pe surorile Andreea și Alexandra Dina, Aida Brumaru, Andrea Ilie și Patricia Tâmplaru.

Portarul Andreea Ilie (25 ani) revine la Cisnădie după un sezon petrecut la Rm. Vâlcea. Ea a făcut parte din lotul Măgurii în ultimele sezoane cât echipa a activat la nivel de Liga Națională.

Clubul Măgura nu a comunicat încă nimic oficial în privința noului lot, staff-ului tehnic sau al amicalelor din această vară, pagina de facebook fiind inactivă de aproape un an.