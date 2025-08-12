parchetul tribunalului sibiu cercetează varianta sinuciderii în cazul tânărului de 18 ani din hipodrom. acesta s-ar fi aruncat de la etajul zece

Dosarul tânărului în vârstă de 18 ani care a murit, joi dimineață, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Hipodrom III din Sibiu, este cercetat, de luni, de Parchetul Tribunalului Sibiu.

Potrivit primelor cercetări, tânărul de 18 ani s-ar fi sinucis. Moartea acestuia este cercetată, de luni, de Parchetul Judecătoriei Sibiu care a deschis dosar penal de ucidere din culpă. „Încadrarea juridică a faptei este, în acest moment, cea de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 din Codul Penal. Aceasta este singura încadrare posibilă la acest stadiu al cercetărilor. Atunci când avem un caz de moarte suspectă, încadrarea standard este cea de ucidere din culpă.

Dosarul a fost preluat de către noi vineri și, de luni, Parchetul Tribunalului Sibiu face cercetări. Nu avem indicii că ar fi vorba despre o faptă comisă cu intenție sau despre o mână criminală. În momentul în care vom avea alte date, vom comunica public eventualele schimbări în ceea ce privește încadrarea juridică. Până în acest moment, din informațiile pe care le deținem, totul indică o sinucidere”, a transmis procurorul Simion Dan Octavian, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

