program special al autobuzelor de pe traseele tursib în mini vacanța de sfânta marie

Programul mijloacelor de transport Èi al agenÈiilor Tursib în 15 august 2025.

Tursib anunÈÄ cÄ, în data de 15 august 2025, autobuzele de pe liniile 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 211, 213, 214, 215 Èi 217 vor circula conform programului de sâmbÄtÄ.

Autobuzele de pe liniile 21, 22, 500, 510, 520, 521 Èi 525 vor circula conform programului de luni – vineri.

TotodatÄ, agenÈiile Tursib vor fi închise în aceastÄ zi.

CÄlÄtorii îÈi vor putea achiziÈiona titlurile de cÄlÄtorie de la: