program special al autobuzelor de pe traseele tursib în mini vacanța de sfânta marie

Programul mijloacelor de transport Èi al agenÈiilor Tursib în 15 august 2025.
Tursib anunÈÄ cÄ, în data de 15 august 2025, autobuzele de pe liniile 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 211, 213, 214, 215 Èi 217 vor circula conform programului de sâmbÄtÄ.
Autobuzele de pe liniile 21, 22, 500, 510, 520, 521 Èi 525 vor circula conform programului de luni – vineri.
TotodatÄ, agenÈiile Tursib vor fi închise în aceastÄ zi.
CÄlÄtorii îÈi vor putea achiziÈiona titlurile de cÄlÄtorie de la:
-
automatele stradale din staÈii;
-
aplicaÈiile mobile SibiuBus Èi 24Pay;
-
aparatele contactless din autobuze;
-
portalul online Tursib;
-
colaboratori precum Simpa Èi Alpacom (urban) sau distribuitorii autorizaÈi din comunele deservite (metropolitan).
Ultima oră
- FC Hermannstadt cere tehnologie goal-line după golul nevalidat la Craiova: „E păcat și frustrant!” acum 26 de minute
- Adrian Echert, deputat USR Sibiu: ”ABC economic – nu fi ca Marcel!” (C.P.) acum 57 de minute
- Sibiul, pe harta orașelor din care românii zboară în vacanță: ce destinații aleg turiștii acum o oră
- Goană organizată după ursul văzut pe străzile din Agnita. Primar: ”Suntem copleșiți de aparițiile tot mai dese” acum 2 ore
- Restricții de trafic pe DN7 – Valea Oltului: 5 zile fără camioane și TIR-uri acum 2 ore