psd sibiu: hoghilag – parfum de tuberoze și ecoul istoriei din biserica evanghelică fortificată

Hoghilag a strălucit din nou în aceste zile prin unul dintre celemai frumoase evenimente din județul Sibiu – FestivalulTuberozelor, ajuns la cea de-a 10-a ediție și care atrage, an de an, tot mai mulți turiști din toată țara și din străinătate.

Organizarea impecabilă poartă semnătura primarului PSD al comunei Hoghilag, Nicolae Lazăr, care, alături de comunitate, păstrează vie o tradiție de o valoare aparte – cultivareatuberozelor, adevărat simbol al zonei.

Anul acesta, programul cultural a avut o amprentă deosebită, subliniind și mai mult identitatea locului. Pe lângă tururileorganizate în grădinile cu sute de mii de tuberoze înflorite, ceiinteresați au fost invitați și la Crosul „Inimi și Tuberoze”, un eveniment posibil cu sprijinul Primăriei Hoghilag și Echipei de Inimi. Vizitatorii au fost invitați și la expoziții, ateliere creative și spectacole folclorice menite să pună în valoare frumusețea șipatrimoniul Hoghilagului.

Unul dintre momentele remarcabile a fost „Poveste muzicală de odinioară” – o incursiune în perioada interbelică prin muzică șivers, găzduită în Biserica Evanghelică Fortificată din Hoghilag. Actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu au oferit publicului o experiență artistică aparte, acompaniați de Taraful de Oraș.

De asemenea, prezența părintelui Necula a adus un plus de spiritualitate și emoție evenimentului, îmbogățind astfelprogramul cultural al festivalului.

Felicitări colegului meu, primarul PSD al comunei Hoghilag, Nicolae Lazăr, pentru efortul susținut și pentru modul în care a reușit să transforme această sărbătoare într-un eveniment de referință pentru județ și pentru întreaga țară!