CNAIR anunță că, în perioada 14–18 august 2025, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone (altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane) este interzisă pe mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale din țară.
Măsura îi vizează direct și pe transportatorii care tranzitează Valea Oltului, pe DN7, între Pitești (intersecția cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția cu DN1), una dintre cele mai aglomerate rute din România în această perioadă.
Restricțiile sunt valabile:
-
Joi, 14 august (ziua premergătoare sărbătorii legale)
-
Vineri, 15 august (Adormirea Maicii Domnului)
-
Sâmbătă, 16 august 2025
-
Duminică, 17 august 2025
-
Luni, 18 august 2025 – doar pe A2, sensul Constanța – București
Pe lângă DN7 – Valea Oltului, măsura se aplică și pe:
-
Autostrada A2 (București – Constanța)
-
DN39 (Agigea – Mangalia)
-
DN22C (Murfatlar – Cernavodă)
CNAIR reamintește că încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Scopul restricțiilor este fluidizarea traficului în minivacanță și reducerea riscului de accidente pe rutele aglomerate.
Ultima oră
- Adrian Echert, deputat USR Sibiu: ”ABC economic – nu fi ca Marcel!” (C.P.) acum 26 de minute
- Sibiul, pe harta orașelor din care românii zboară în vacanță: ce destinații aleg turiștii acum 42 de minute
- Goană organizată după ursul văzut pe străzile din Agnita. Primar: ”Suntem copleșiți de aparițiile tot mai dese” acum o oră
- Restricții de trafic pe DN7 – Valea Oltului: 5 zile fără camioane și TIR-uri acum o oră
- Alertă în Agnita: ursul a coborât pe străzile orașului – mesaj RO-Alert / video acum 2 ore