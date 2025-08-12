restricții de trafic pe dn7 – valea oltului: 5 zile fără camioane și tir-uri

CNAIR anunță că, în perioada 14–18 august 2025, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone (altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane) este interzisă pe mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale din țară.

Măsura îi vizează direct și pe transportatorii care tranzitează Valea Oltului, pe DN7, între Pitești (intersecția cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția cu DN1), una dintre cele mai aglomerate rute din România în această perioadă.

Restricțiile sunt valabile:

Joi, 14 august (ziua premergătoare sărbătorii legale)

Vineri, 15 august (Adormirea Maicii Domnului)

Sâmbătă, 16 august 2025

Duminică, 17 august 2025

Luni, 18 august 2025 – doar pe A2, sensul Constanța – București

Pe lângă DN7 – Valea Oltului, măsura se aplică și pe:

Autostrada A2 (București – Constanța)

DN39 (Agigea – Mangalia)

DN22C (Murfatlar – Cernavodă)

CNAIR reamintește că încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Scopul restricțiilor este fluidizarea traficului în minivacanță și reducerea riscului de accidente pe rutele aglomerate.