scandalul microbuzelor școlare electrice. cât a plătit consiliul județean sibiu pentru ele

Un amplu scandal național planează asupra modului în care au fost achiziționate zeci de microbuze școlare electrice cu bani europeni în mai multe județe din țară. Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene va verifica dacă achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile de microbuze școlare electrice prin PNRR în urma unei investigații realizate de publicația reporteris.ro din Iași, conform căreia achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.

Potrivit investigației, Comisia Europeană calculase că României îi vor ajunge 250 de milioane de euro pentru a achiziționa 3.200 de microbuze electrice la prețul mediu de 78.000 de euro/bucata. În realitate, au fost cumpărate doar 1.300 de microbuze, prețul unui vehicul fiind, în medie, de 200.000 euro fără TVA. În 60% din județe, licitațiile au fost câștigate de Aveuro International SRL, o firmă din Câmpina, județul Prahova, deținută de fiul șefei Organizației Județene de Femei a PNL Prahova. Spre exemplu, în județul Olt, administrația județeană a plătit 262.000 de euro pentru fiecare microbuz, în Iași au fost achiziționate cu 202.800 euro/bucata, iar în Brașov cu 146.700 euro/bucata.

Firma a livrat microbuze și în Sibiu. Cât a plătit Consiliul Județean

Inclusiv Consiliul Județean Sibiu a bătut palma cu Aveuro International SRL. În 9 mai 2024 era semnat contractul de furnizare pentru livrarea a 15 microbuze electrice de 16+1 locuri. CJ nu a recepționat microbuzele livrate, astfel că, în 5 februarie 2025, administrația județeană anunța că a fost încheiat un acord de încetare între cele două părți.

O lună și jumătate mai târziu, la finalul lunii martie 2025, Consiliul Județean Sibiu anunța că a semnat un nou contract de furnizare pentru 13 microbuze electrice, după ce aceeași firmă – Aveuro International – a câștigat licitația. Pentru achiziția celor 13 microbuze, Consiliul Județean obținuse o finanțare nerambursabilă de 15 milioane lei de la Administrația Fondului de Mediu.

Potrivit platformei de licitații publice, cele 13 microbuze au costat în final 10.049.000 lei fără TVA. Astfel, CJ Sibiu a plătit aproximativ 152.000 de euro pentru fiecare microbuz livrat de Aveuro.

În cazul în care Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene va descoperi nereguli, ele vor fi urmate de „corecții financiare”, iar acolo unde este cazul, va fi sesizat și Parchetul European.