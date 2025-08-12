scandalurile au acaparat sibiul: bunic snopit în bătaie de nepot, iar la avrig a fost o răfuială

Două scandaluri au avut loc, în ultimele zile, în județul Sibiu. În ambele cazuri se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

Primul scandal a avut loc duminică la Avrig. Evenimentul a cutremurat comunitatea dată fiind gravitatea situației. Potrivit surselor Ora de Sibiu, a fost vorba despre o răfuială între mai multe persoane. În urma agresiunii, mai multe victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre ele a suferit leziuni foarte grave, motiv pentru care s-a deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Oamenii legii fac cercetări în prezent pentru a stabili cu exactitate câte persoane au fost implicate în altercație și de la ce a pornit totul.

Un alt eveniment grav a avut loc în cursul zilei de luni în cartierul Gușterița din municipiul Sibiu. Un tânăr și-ar fi agresat bunicul, iar în urma evenimentului, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Agresorul ar fi fugit imediat după agresiune, dar oamenii legii au reușit să îl depisteze. În prezent este așteptat rezultatul expertizei medico-legale, urmând să fie luate măsuri în consecință.

În cazul ambelor evenimente au intrat pe fir procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, urmând să fie stabilite măsuri preventive.