seniorii din săliște au pictat trandafiri din suflet, pe acorduri muzicale / video

Șezătoare cu trandafiri și muzică la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște.
La Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște, trandafirii au fost tema principală a șezătorii organizate astăzi. Beneficiarii centrului au recreat, cu pasiune și nostalgie, frumusețea florilor pe hârtie, folosind o paletă variată de culori și experimentând cu linii și forme.
Atmosfera a fost animată de iubitorii de muzică, care au adus un plus de bucurie prin interpretări la pian, chitară, saxofon și voce. Cele două ore petrecute împreună au fost prilej de voie bună, relaxare, exprimare artistică și conexiune între participanți.
La final, toți s-au declarat mândri de creațiile realizate, fiecare lucrare purtând amprenta sufletului autorului.
Ultima oră
- FC Hermannstadt cere tehnologie goal-line după golul nevalidat la Craiova: „E păcat și frustrant!” acum 31 de minute
- Adrian Echert, deputat USR Sibiu: ”ABC economic – nu fi ca Marcel!” (C.P.) acum o oră
- Sibiul, pe harta orașelor din care românii zboară în vacanță: ce destinații aleg turiștii acum o oră
- Goană organizată după ursul văzut pe străzile din Agnita. Primar: ”Suntem copleșiți de aparițiile tot mai dese” acum 2 ore
- Restricții de trafic pe DN7 – Valea Oltului: 5 zile fără camioane și TIR-uri acum 2 ore