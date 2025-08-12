seniorii din săliște au pictat trandafiri din suflet, pe acorduri muzicale / video

Șezătoare cu trandafiri și muzică la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște.

La Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște, trandafirii au fost tema principală a șezătorii organizate astăzi. Beneficiarii centrului au recreat, cu pasiune și nostalgie, frumusețea florilor pe hârtie, folosind o paletă variată de culori și experimentând cu linii și forme.

Atmosfera a fost animată de iubitorii de muzică, care au adus un plus de bucurie prin interpretări la pian, chitară, saxofon și voce. Cele două ore petrecute împreună au fost prilej de voie bună, relaxare, exprimare artistică și conexiune între participanți.

La final, toți s-au declarat mândri de creațiile realizate, fiecare lucrare purtând amprenta sufletului autorului.