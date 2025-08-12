sibiul, pe harta orașelor din care românii zboară în vacanță: ce destinații aleg turiștii

Pentru turiÈtii români, vara începe cu primele cÄutÄri online de vacanÈe, nu cu deschiderea oficialÄ a sezonului estival. Potrivit platformei Eturia, peste 58% dintre cÄutÄrile pentru concedii se fac în perioada iunie–august, cu interes crescut pentru city break-uri Èi destinaÈii exotice aflate la câteva ore de zbor.

În 2025, 75% dintre turiÈti aleg pachetele „zbor + hotel”, soluÈia rapidÄ Èi comodÄ pentru vacanÈe. Restul preferÄ pachetele clasice cu transferuri Èi asigurÄri (20%), itinerarii personalizate (4%) sau rezervÄri separate de hotel Èi bilete de avion.

BucureÈtiul rÄmâne principalul oraÈ de plecare (73% din cÄutÄri), urmat de Cluj (12%), IaÈi (6%) Èi TimiÈoara (5%). Sibiul se aflÄ Èi el pe lista aeroporturilor alese de turiÈti, alÄturi de Suceava Èi ConstanÈa, chiar dacÄ procentul este mai mic.

Cei mai mulÈi turiÈti aleg pentru vara aceasta Madeira – 22% dintre rezervÄri, urmatÄ de Paris (11%), Malta (10%), Barcelona (9,75%) Èi Mallorca (9,5%).

Bugetul mediu alocat unei vacanÈe depÄÈeÈte 1.343 euro/persoanÄ, iar pentru familiile cu copii poate ajunge pânÄ la 5.500 euro, mai ales în cazul destinaÈiilor din afara Europei.