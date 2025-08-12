Pentru turiÈtii români, vara începe cu primele cÄutÄri online de vacanÈe, nu cu deschiderea oficialÄ a sezonului estival. Potrivit platformei Eturia, peste 58% dintre cÄutÄrile pentru concedii se fac în perioada iunie–august, cu interes crescut pentru city break-uri Èi destinaÈii exotice aflate la câteva ore de zbor.
În 2025, 75% dintre turiÈti aleg pachetele „zbor + hotel”, soluÈia rapidÄ Èi comodÄ pentru vacanÈe. Restul preferÄ pachetele clasice cu transferuri Èi asigurÄri (20%), itinerarii personalizate (4%) sau rezervÄri separate de hotel Èi bilete de avion.
BucureÈtiul rÄmâne principalul oraÈ de plecare (73% din cÄutÄri), urmat de Cluj (12%), IaÈi (6%) Èi TimiÈoara (5%). Sibiul se aflÄ Èi el pe lista aeroporturilor alese de turiÈti, alÄturi de Suceava Èi ConstanÈa, chiar dacÄ procentul este mai mic.
Cei mai mulÈi turiÈti aleg pentru vara aceasta Madeira – 22% dintre rezervÄri, urmatÄ de Paris (11%), Malta (10%), Barcelona (9,75%) Èi Mallorca (9,5%).
Bugetul mediu alocat unei vacanÈe depÄÈeÈte 1.343 euro/persoanÄ, iar pentru familiile cu copii poate ajunge pânÄ la 5.500 euro, mai ales în cazul destinaÈiilor din afara Europei.
Ultima oră
- FC Hermannstadt cere tehnologie goal-line după golul nevalidat la Craiova: „E păcat și frustrant!” acum 22 de minute
- Adrian Echert, deputat USR Sibiu: ”ABC economic – nu fi ca Marcel!” (C.P.) acum 53 de minute
- Sibiul, pe harta orașelor din care românii zboară în vacanță: ce destinații aleg turiștii acum o oră
- Goană organizată după ursul văzut pe străzile din Agnita. Primar: ”Suntem copleșiți de aparițiile tot mai dese” acum o oră
- Restricții de trafic pe DN7 – Valea Oltului: 5 zile fără camioane și TIR-uri acum 2 ore