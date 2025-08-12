tentativă de mită pe valea oltului: 200 de lei oferiți de un șofer polițiștilor pentru a „închide ochii”

Șofer prins încercând să mituiască polițiștii în Vâlcea, pe DN7.

Pe 10 august 2025, în jurul orei 09:20, doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier au sesizat prin Call-Center Anticorupție (0800.806.806) o faptă penală, după ce un conducător auto le-a oferit mită pentru a evita sancțiunile contravenționale.

În timpul unui control rutier pe DN7, în zona localității Călinești, județul Vâlcea, polițiștii au oprit un autocamion care circula cu viteza de 72 km/h pe un sector cu limită de 50 km/h. De asemenea, vehiculul nu avea asigurare RCA valabilă, iar șoferul nu respecta restricțiile de tonaj pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Pentru a nu primi sancțiuni, conducătorul autocamionului i-a oferit agenților suma de 200 de lei. Polițiștii au refuzat mita și au anunțat imediat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea a constituit o echipă care s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

Întregul eveniment a fost documentat cu ajutorul camerelor video de tip body-cam aflate în dotarea polițiștilor. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale.