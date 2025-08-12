trei tineri reținuți la vurpăr. sunt suspecți că au bătut alți doi din nocrih și le-au avariat mașina

Trei tineri din Vurpăr, reținuți pentru agresiuni și distrugeri în urma unui conflict spontan.

La data de 11 august, polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, au reținut trei tineri, doi în vârstă de 18 ani și unul de 19 ani, toți domiciliați în Vurpăr. Aceștia sunt bănuiți că, în noaptea de 3 august, pe raza comunei Vurpăr, au lovit doi tineri din Nocrich, în urma unui conflict spontan.

Potrivit anchetei, cei trei ar fi agresat fizic victimele, în vârstă de 19 și 21 de ani, și au distrus autoturismul cu care acestea se deplasau, lovindu-l cu diverse obiecte.

După ce probele au fost administrate, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Aceștia urmează să fie prezentați instanței pentru luarea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă la nivelul Secției de Poliție Rurală Șelimbăr, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și distrugere.