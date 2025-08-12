val de comasări de unități școlare în județ: „henri coandă” dispare, școala 23 acaparează 3 grădinițe, mârșa rămâne fără liceu

În urma propunerilor făcute de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, cu aprobarea reprezentanților administrației locale, au fost transmise către Ministerul Educației și Cercetării modificările de rețea școlară determinate de către Procedura privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin O.M.E. nr. 5.197 din 6 august 2025
Pentru U.A.T. Municipiul Sibiu
Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu (devine structură)
Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu (devine structură)
Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Sibiu (devine structură)
Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu (devine structură) și cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Sibiu (devine structură)
Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu (devine structură)
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Sibiu (devine structură)
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Sibiu (devine structură)
Pentru U.A.T. Municipiul Mediaș
Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș (devine structură)
Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș (devine structură)
Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Mediaș (devine structură)
Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Mediaș (devine structură)
Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș (devine structură)
Pentru U.A.T. oraș Avrig
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic Mârșa (devine structură)
Pentru U.A.T. oraș Cisnădie
Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie (devine structură)
Pentru U.A.T. oraș Agnita
Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Agnita (devine structură)
Pentru U.A.T. comuna Rășinari
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” Rășinari (devine structură)
