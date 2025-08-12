val de comasări de unități școlare în județ: „henri coandă” dispare, școala 23 acaparează 3 grădinițe, mârșa rămâne fără liceu

În urma propunerilor făcute de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, cu aprobarea reprezentanților administrației locale, au fost transmise către Ministerul Educației și Cercetării modificările de rețea școlară determinate de către Procedura privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin O.M.E. nr. 5.197 din 6 august 2025

Pentru U.A.T. Municipiul Sibiu

Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu (devine structură)

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu (devine structură) și cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Sibiu (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42 Sibiu (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Sibiu (devine structură)

Pentru U.A.T. Municipiul Mediaș

Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș (devine structură)

Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș (devine structură)

Pentru U.A.T. oraș Avrig

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic Mârșa (devine structură)

Pentru U.A.T. oraș Cisnădie

Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie (devine structură)

Pentru U.A.T. oraș Agnita

Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Agnita (devine structură)

Pentru U.A.T. comuna Rășinari

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari (unitate cu personalitate juridică) fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” Rășinari (devine structură)





