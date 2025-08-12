vești bune pentru români: vize pentru sua fără interviu

Începând cu data de 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii va actualiza categoriile de solicitanți care pot beneficia de derogare de la interviul personal pentru vizele de neimigrant. Astfel, majoritatea persoanelor care solicită aceste vize vor trebui să susțină un interviu față în față cu un ofițer consular, însă există și excepții importante, scrie portalul de știri ziare.com.

Cine nu va mai fi obligat să susțină interviul?

Printre solicitanții exceptați de la interviu se numără:

Persoanele care solicită vize diplomatice sau oficiale, precum și categoriile A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor, servitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4 și cele NATO, precum și vizele TECRO E-1.

Solicitantii care reînnoiesc vizele turistice sau de afaceri B-1, B-2 sau combinația B1/B2, cu valabilitate completă, în termen de maximum 12 luni de la expirarea vizei anterioare, și care aveau cel puțin 18 ani la momentul emiterii acesteia.

Pentru a putea beneficia de această derogare la reînnoirea vizei B-1/B-2, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aplice în țara lor de cetățenie sau de reședință;

Să nu fi avut niciodată o cerere de viză refuzată, cu excepția cazurilor în care refuzul a fost ulterior înlăturat;

Să nu prezinte nicio ineligibilitate aparentă sau potențială pentru viză.

Interviul poate fi totuși solicitat

Este important de reținut că ofițerii consulari își păstrează dreptul discreționar de a solicita un interviu față în față, dacă situația individuală o impune, chiar și în cazul solicitanților exceptați.

Recomandări pentru solicitanți

Pentru informații actualizate privind procedurile de solicitare a vizelor, categoriile de vize, condițiile de eligibilitate și programările la ambasadele sau consulatele americane, cetățenii sunt sfătuiți să consulte în mod regulat site-urile oficiale ale ambasadelor și consulatelor SUA.