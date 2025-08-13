accident grav cu 2 răniți pe transfăgărășan: mașină căzută în prăpastie

Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului, unde un vehicul a căzut într-o râpă. Două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar cu posibile traumatisme la nivelul picioarelor.
Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului. Mașina a căzut într-o râpă, anunță ISU Argeș.
La fața locului intervin pompierii cu două echipaje pentru acordarea primului ajutor și extragerea victimelor.
Potrivit primelor informații, două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar prezentând posibile traumatisme la nivelul membrelor inferioare.
Către locul intervenției se deplasează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) pentru transportul victimelor la spital și evaluarea medicală completă.
