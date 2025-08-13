adio impozit pe cifra de afaceri: nouă taxă pentru multinaționale, inspirată din modelul american

Guvernul vrea să schimbe radical modul de taxare a companiilor multinaționale, înlocuind actualul impozit pe cifra de afaceri (IMCA) cu o taxă care să vizeze direct exportul artificial de profituri. Măsura ar urma să intre în vigoare în 2026 și este inspirată din sistemul american de „base erosion tax”.

Miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România trebuie să fie pregătită pentru o posibilă recesiune, iar schimbarea paradigmei fiscale este esențială pentru stimularea investițiilor.

„Vom schimba atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale, care previne creșterea economică și investițiile, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala își exportă profituri”, a explicat Nazare.

Cum va funcționa noua taxă

Potrivit ministrului, vor fi permise cheltuieli deductibile la un nivel minim de 3%, iar tot ce depășește acest prag va fi impozitat cu 16%. Această formulă ar urma să crească încasările din impozitul pe profit și să ofere o evidență mai clară a operațiunilor sensibile.

Noua taxă va avea ca an de referință 2024 și va înlocui impozitul pe cifra de afaceri aplicat în prezent companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro.

Motivele schimbării

Nazare a subliniat că România se confruntă cu o creștere economică în decelerare, cu o scădere de 30% a investițiilor străine în primele cinci luni din 2025 și cu date economice care impun o pregătire pentru recesiune.

Actualul IMCA s-a dovedit ineficient: