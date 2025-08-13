atenție șoferi: lucrări pe centura ocolitoare către ocna sibiului
foto Arhivă

Șoferii care circulă pe DN7H trebuie să fie atenți astăzi, 13 august 2025, din cauza restricțiilor temporare impuse pe sensul de deplasare spre Ocna Sibiului.

Circulația pe banda 2 va fi restricționată pe sectorul dintre breteaua de coborâre de pe autostradă și intersecția amenajată în soluție giratorie, pentru lucrări de întreținere periodică – așternere covoare asfaltice.

Pe durata lucrărilor, traficul se va desfășura exclusiv pe banda 1, pe sectorul menționat. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

