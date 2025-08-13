biletele pentru românia – canada, puse în vânzare pe aplicația frf

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat, miercuri, că biletele pentru amicalul România – Canada, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, au fost puse în vânzare, dar și că procesul de achiziție este unul nou.

Noua procedură de achiziție implică crearea unui cont FRF, introducerea datelor tuturor însoțitorilor și posibilitatea de a transfera biletele direct în aplicație. Plata se face doar după confirmarea comenzii.

Accesul pe stadion se va face exclusiv prin aplicația mobilă Bilete FRF, disponibilă pe App Store și Google Play, iar biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail. Codul QR pentru acces se activează cu cinci ore înainte de startul partidei și nu poate fi folosit de altă persoană.

Prețurile variază între 40 lei (peluze) și 100 lei (tribune centrale), cu reduceri pentru tinerii sub 24 de ani: 10 lei pentru copiii sub 15 ani (în Family Zone) și 30 lei pentru cei între 15 și 24 de ani. Comenzile pot include maximum 4 bilete, respectiv 5 în Family Zone, unde este obligatoriu un bilet destinat unui copil sub 15 ani. La fiecare bilet se adaugă o taxă de procesare de 2 lei.