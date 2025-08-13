căldură sufocantă la sibiu: cod galben până spre weekend

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben pentru ziua de joi, 14 august, între orele 12:00 și 21:00, din cauza temperaturilor deosebit de ridicate.

Zonele vizate sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, maximele termice vor ajunge între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități, ceea ce poate genera disconfort termic ridicat.

Meteorologii atrag atenția că fenomenele de caniculă și disconfort termic vor persista până spre sfârșitul săptămânii, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice ale României.

ANM precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru situații de pericol imediate.