Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben pentru ziua de joi, 14 august, între orele 12:00 și 21:00, din cauza temperaturilor deosebit de ridicate.
Zonele vizate sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, maximele termice vor ajunge între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități, ceea ce poate genera disconfort termic ridicat.
Meteorologii atrag atenția că fenomenele de caniculă și disconfort termic vor persista până spre sfârșitul săptămânii, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice ale României.
ANM precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru situații de pericol imediate.
Ultima oră
- Guvern AUR-PSD din toamnă? Simion spune că ”este inevitabil” și a anunțat și cine va fi premier acum 9 minute
- Doi șoferi prinși în ”offside” în aceeași zi: unul cu permis suspendat, altul fără permis acum 11 minute
- Sfântul Serafim cel Răbdător, cinstit la Sâmbăta de Sus înainte de proclamarea canonizării / foto acum 35 de minute
- Tunurile pe construcțiile „la negru” din curtea casei: amenzi de până la 100.000 lei acum 40 de minute
- Căldură sufocantă la Sibiu: cod galben până spre weekend acum o oră