ce ghinion: șelimbăr și acs mediaș, eliminate din cupa româniei

CSC 1599 Șelimbăr (Liga 2) și ACS Mediaș (Liga 3) au fost eliminate miercuri în turul 3 al Cupei României. FC Hermannstadt va intra în competiție din turul următor.

Cum era de așteptat, CSC 1599 Șelimbăr a avut un meci foarte greu pe terenul Unirii Alba Iulia, una din forțele Ligii 3. Uniriștii au început tare pe ”Cetate” și în minutul 3 au lovit bara prin Golda cu capul, după un corner. În minutul 35, Unirea beneficiază de un penalty, dar portarul Șelimbărului, Măluțan blochează execuția lui Blănaru. Gazdele au deschis scorul în minutul 40 după o lovitură de colț, prin Golda. Șelimbăr atacă, Ntim trage bine, dar portarul Unirii scoate de sub transversală.

Șelimbăr mai ratează o șansă bună în minutul 58, șutul lui Buzan fiind cu greu scos de portarul Roman. Apoi, Banyoi scapă singur spre poarta șelimbăreană, dar trage mult peste. În minutul 87, Banyoi majorează avantajul cu un șut pe lângă Măluțan se termină 2-0. Unirea elimină pentru al doilea an consecutiv pe Șelimbăr din Cupa României, iar echipa lui Eugen Beza trebuie să se concentreze pe Liga 2, acolo unde a început cu stângul.

ACS Mediaș a avut de asemenea un joc dificil în deplasare, cu Sănătatea Cluj, duelul celor două echipe de Liga 3 fiind câștigat de gazde. Clujenii au deschis scorul în prima repriză, în minutul 38 prin Alexandru Pop.

Medieșenii nu au reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă, irosind multe ocazii, astfel că au fost eliminați din competiție. La fel, trupa lui Alex Curtean se va axa pe noul sezon al Ligii 3.

”Nu e un capăt de țară că nu ne-am calificat, dar ne-am dorit cu adevărat acest lucru, mi-aș fi dorit mai mult de la jucători, mai ales la atitudine. În prima repriză, parcă ne-am speriat, noi care jucăm un fotbal deschis. În a doua repriză am avut multe ocazii, chiar și în prelungiri. Suntem la Liga 3, un proiect nou, suntem o echipă onorabilă, pe un drum bun. Nu mi-au plăcut niciodată lucrurile ușoare, poate de aia am coborât din funcția de manager sportiv, îmi place în iarbă, dar o să rămân doar dacă îi capacitez sută la sută, dacă nu reușesc, o să îmi reconsider poziția” a declarat tehnicianul medieșenilor, Alex Curtean.

Formația de Superliga, FC Hermannsadt va intra în competiție în faza următoare, play-off-ul Cupei.