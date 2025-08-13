ce trăznăi mai fac castorii de pe cibin: director apele române: ,,ei lucrează, noi lucrăm” / video

Pe malurile Cibinului, în intravilanul Sibiului, și-au făcut apariția din nou castorii – animale simpatice, dar capabile să producă pagube însemnate.

Sebastian Forir, director și inginer șef în cadrul Apelor Române – SGA Sibiu, a confirmat prezența castorilor și a explicat situația:

„Sunt specii protejate, cei mai buni hidrotehnicieni. Au ros arbori de pe malul Cibinului, în intravilan. Sunt niște animăluțe faine, dar pot provoca și pagube pentru oameni. Noi am pus plasă de protecție în jurul arborilor. Ei construiesc baraje din arbori, noi îndepărtăm aceste baraje acolo unde există posibilitatea de inundații. Ei lucrează, noi lucrăm.”

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Copaci doborâți și măsuri de protecție

Ultima apariție notabilă a castorilor a fost în luna februarie, când, au doborât un copac aflat la maturitate. După ce în octombrie 2024 au ros mai multe sălcii, de data aceasta au reușit să doboare un copac aflat la maturitate. Urmele rozătoarelor au fost vizibile pe alți arbori de pe mal.

Atunci, Primăria Sibiu a anunțat că sălciile afectate iremediabil vor fi îndepărtate pentru a nu reprezenta un pericol pentru trecători, iar în locul lor vor fi plantați copaci tineri.

Castorul este o specie protejată conform OUG 57/2007. Măsurile pentru limitarea pagubelor trebuie luate cu respectarea strictă a legislației. Serviciul Management Integrat al Ecosistemelor Urbane a instalat plase metalice în jurul trunchiului arborilor, acțiune care continuă până la protejarea tuturor copacilor de pe malul Cibinului.