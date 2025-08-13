cioban rănit în munții făgăraș, recuperat de salvamontiștii sibieni

Acțiune în derulare a Salvamont Sibiu pentru salvarea unui cioban accidentat în Munții Făgăraș

Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Județean Sibiu, intervin miercuri într-o misiune de acordare a primului ajutor medical și evacuare a unei persoane accidentate în zona Șaua Corbului, Munții Făgăraș.

Victima, un cioban, a suferit o entorsă la un membru inferior. În sprijin au fost mobilizate două echipe Salvamont: una aflată în serviciul de tură operativă la Baza Salvamont Păltiniș și o echipă din Sibiu.

Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii montani acționează pentru stabilizarea medicală a victimei și transportarea acesteia în siguranță din zona dificil accesibilă.