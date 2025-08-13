Acțiune în derulare a Salvamont Sibiu pentru salvarea unui cioban accidentat în Munții Făgăraș
Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Județean Sibiu, intervin miercuri într-o misiune de acordare a primului ajutor medical și evacuare a unei persoane accidentate în zona Șaua Corbului, Munții Făgăraș.
Victima, un cioban, a suferit o entorsă la un membru inferior. În sprijin au fost mobilizate două echipe Salvamont: una aflată în serviciul de tură operativă la Baza Salvamont Păltiniș și o echipă din Sibiu.
Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii montani acționează pentru stabilizarea medicală a victimei și transportarea acesteia în siguranță din zona dificil accesibilă.
Ultima oră
- Cioban rănit în Munții Făgăraș, recuperat de salvamontiștii sibieni acum 3 ore
- Vrei să faci jurnalism activ pentru cea mai mare audiență online din Sibiu? ANGAJĂM acum 4 ore
- Ce ghinion: Șelimbăr și ACS Mediaș, eliminate din Cupa României acum 4 ore
- Voluntarii mocăniței au restaurat, hoții au furat: Podul Fetelor de pe Valea Hârtibaciului, jefuit / foto acum 5 ore
- FC Hermannstadt riscă să piardă un titular: jucător de bază tentat de un transfer în Azerbaijan acum 6 ore